Fernando Alí encabezó una nueva recorrida con concejales para mostrar el sistema de salud

El subsecretario de Salud Médica y director del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, Fernando Alí, encabezó este jueves una recorrida por el centro asistencial junto a concejales de distintos bloques del Concejo Deliberante.

La visita incluyó distintos servicios del hospital y formó parte de una serie de recorridas por el sistema de salud municipal.

El recorrido comenzó en el área “Salud Te Escucha”, destinada a canalizar inquietudes de pacientes y familiares. Luego, los ediles se trasladaron a la guardia de adultos, donde se explicó el funcionamiento del sistema de triage que prioriza la atención según la gravedad de cada caso.

También se detalló cómo se abordan las emergencias y qué procedimientos se aplican ante situaciones de riesgo de vida, que son atendidas en el hospital hasta su estabilización.

La comitiva visitó además la Unidad de Cuidados Moderados, recientemente inaugurada, que cuenta con 68 camas y aplica un esquema de cuidados progresivos. En ese sector se explicó que los pacientes son asistidos también por médicos clínicos, con el objetivo de optimizar la atención y acortar los tiempos de internación.

Durante la recorrida se brindaron precisiones sobre el sistema de derivaciones, el funcionamiento de Clínica Médica y el área de Cirugías, donde se indicó que se implementó un esquema de trabajo con clínicas locales para reducir la lista de espera de intervenciones programadas.

El recorrido finalizó en la Farmacia del hospital, donde se informó que se entregan medicamentos del vademecum de manera gratuita a pacientes con cobertura pública exclusiva.

Participaron concejales de los bloques Fuerza Patria, PRO, La Libertad Avanza y Por Más Libertad.

Las recorridas por el sistema de salud municipal continuarán el jueves 26 de febrero, con visitas previstas al Hospital de Pediatría y al servicio de Neonatología.