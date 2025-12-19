Ferro y Estudiantes definen el Torneo Anual de la Liga de Fútbol de Olavarría
Fotos: Prensa Club Estudiantes / Fotografías Verito
Este domingo 21 de diciembre, desde las 20 horas, Ferro Carril Sud y Club Atlético Estudiantes disputarán la final del Torneo Anual de la Liga de Fútbol de Olavarría.
Estudiantes llega a esta instancia tras finalizar en el primer puesto de la etapa regular, mientras que Ferro Carril Sud accedió a la final luego de imponerse en los play offs.
El partido se jugará en cancha neutral, en el Estadio José Domingo Buglione Martinese, propiedad del Club Racing.
En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario. Si la paridad persiste, el título se resolverá mediante remates desde el punto penal.
El ganador del encuentro se consagrará campeón del certamen y, además, obtendrá la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.
La terna arbitral estará encabezada por Nicolás Moreno, quien será el árbitro principal. Los asistentes serán Lautaro Bessia y Agustina Loos, mientras que Valentín Pompei se desempeñará como cuarto árbitro.
Ingresos al estadio
Simpatizantes de Estudiantes: ingreso por sector pileta.
– Simpatizantes de Ferro Carril Sud: platea Cerrito y popular visitante (Cerrito y Sarmiento).