Ferro y Estudiantes definen el Torneo Anual de la Liga de Fútbol de Olavarría

Fotos: Prensa Club Estudiantes / Fotografías Verito

Este domingo 21 de diciembre, desde las 20 horas, Ferro Carril Sud y Club Atlético Estudiantes disputarán la final del Torneo Anual de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Estudiantes llega a esta instancia tras finalizar en el primer puesto de la etapa regular, mientras que Ferro Carril Sud accedió a la final luego de imponerse en los play offs.

El partido se jugará en cancha neutral, en el Estadio José Domingo Buglione Martinese, propiedad del Club Racing.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario. Si la paridad persiste, el título se resolverá mediante remates desde el punto penal.



El ganador del encuentro se consagrará campeón del certamen y, además, obtendrá la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.