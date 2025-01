Ferro y una nueva frustración en su camino al Federal A

Una nota de Emblema Deportivo.

Una nota que fue publicada de manera original en Emblema Deportivo, el portal de Carlos Antonio Zangara – La foto que ilustra pertenece a Fotografías Verito

Ingentes y repetidos esfuerzos dirigenciales para intentar llegar no han alcanzado. ¿ Equivocan el camino ?.. ¿ Repiten errores precedentes ?. En el fútbol no hay verdades absolutas.

Una vez mas Ferro vio trastocada sus ilusiones de llegar al tan ansiado Federal “A”.

Equipos de ciudades como Bolívar, Tandil, Bahía Blanca, Chivilcoy, por citar algunas del ámbito bonaerense, ya saben de la experiencia.

Racing de Olavarría lo vivió en el recordado Argentino”A”, un símil del Federal “A”, pero no pudo sostenerse.

Es que no es nada fácil. Son presupuestos altos, producto de viajes, sueldos, alquileres, entre otros gastos.

Un grupo de dirigentes carboneros encabezados por Roberto Vidal y Osbel Defalco, han hecho ingentes esfuerzos en lo económico para intentar llegar e invariablemente en las últimas participaciones se han quedado en el camino.

Es cierto que su metodología ha sido repetida aun a sabiendas que han transitado un camino obstinado y el que invariablemente les ha sido esquivo, dando lugar ese dicho popular que encierra una gran verdad: “ el hombre es el único animal que tropieza (dos o más veces)con la misma piedra”.

Haciendo abstracción a lo extra deportivo, que es cierto tiene su injerencia, y que ya analizaremos en su oportunidad, en lo puramente futbolístico han apostado siempre a la inclusión masiva de figuras de renombre, que han arribado, es cierto, con un palmarés importante, pero que como llegaron rápidamente se desvincularon una vez concluida la competencia.

Es así que en una gran porción, en cada temporada se ha tenido que empezar casi de cero.

No escapa a la verdad que los grandes equipos del fútbol argentino hacen casi lo mismo, claro que en una competencia mas extensa, hay espacio para recomponerse ante situaciones adversas, algo que en el Regional Federal Amateur no existe, no te da lugar, es muy efímera.

No escapa a la verdad tampoco que si se quedaran hasta el próximo Regional, el ascenso tampoco estaría asegurado. Es fútbol.

Roberto Vidal, activo titular de la institución, ha dicho ante eliminaciones precedentes, “ ésta fue la última” y sin embargo su pasión por el fútbol, su compromiso, la posibilidad de generar recursos, lo lleva a volver a proyectarse en torno al objetivo deseado.

Claro que siempre eligen el mismo sendero. Reclutamiento de valores de renombre, que en muchos casos ( no todos), no se identifican con el club y no han rendido ni por asomo en relación a sus antecedentes.

Un somero repaso a las últimas participaciones, nos retrotrae a los enfrentamientos con Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi, Liniers de Bahía Blanca y Atlético Mar del Plata. ( Hubo otros por supuesto).

Esta fresca aun en nuestra memoria aquella infartante definición por penales en Nicanor Otamendi,

Tras igualar en un tanto frente a Círculo Deportivo, se perdió por 10 a 9 desde los doce pasos.

La constitución de los carboneros en aquella jornada del mes de mayo de 2019 fue la siguiente: Báez, Sáenz Buruaga (Benítez), Cortés, Raponi, Borda, Candia, Borda, G., Ramírez (Ferrara), Carrizo (Barrios Suárez). DT- Mauricio Peralta

Contra los bahienses un meritorio empate en cero en calidad de visitante, no pudo sostenerse en el “Colasurdo” donde se perdió por uno a cero.

Las formaciones del conjunto olavarriense fueron las siguientes, de visita y como local, respectivamente: Fernández A, Benítez E., Suárez (c), Balbuena, Raponi, Buongiorno, R.Rodríguez, Borda, Hammerschmidt, Pierce y Marín. DT: G. Romanello

Fernández, Campos ( Ferrara), Balbuena, Raponi, Boungiorno, Benítez, Cardozo, Rodríguez, Acosta, Borda, Marín (Pierce) y Troncoso. DT: Gustavo Romanello.

Meses después y en una nueva edición el rival fue el representativo marplatense.

Tras perder 4-1 en la ida, Ferro venció 2-0 a Atlético Mar del Plata en el “Domingo Colasurdo” y no le alcanzó para dar vuelta la serie. El global terminó 4-3 a favor de los marplatenses.

En Mar del Plata, Ferro alineó a Hernán Álvarez; Horacio Balbuena, Leandro Caballero, Mathias Buongiorno y Federico Cataldi; Raúl Candia, Gastón Borda y Jonathan Penna; Quimey Marin; Luciano Sánchez y Lucas Scarnato. DT: Mauricio Peralta.

Aquí en Olavarría, la formación fue la siguiente: Álvarez,San Julián ( Ferrara), Caballero,Boungiorno, Cataldi ( Balbuena), Duarte ( Piecenti), Candia, Sánchez ( Penna), Mitchel ( Carrizo), Marín y Scarnatto. DT: Mauricio Roque Peralta.

En la actualidad, aunque con algún sobresalto, Ferro clasificó a la segunda instancia.

Lo que no dejó de sorprender fue la cesantía de Luis Murúa, a poco de asumir, y no escapa a la verdad que Jorge Izquierdo nunca encontró el equipo. No pudo repetir un mismo “once”

Es cierto que hubo contratiempos de lesiones y suspensiones que escapan a su responsabilidad, pero también es verdad que varios de los refuerzos no rindieron en la medida esperada en los partidos claves.

Como ha ocurrido con el gran número de futbolistas que han pasado por la institución, también no pocos entrenadores integraron la membresía en tal sentido, en los últimos años.

Damián García ( el COVID interrumpió su gestión), Gustavo Romanello, Mauricio Roque Peralta, el efímero paso de Luis Murúa, hasta desembocar en el “Chopy” Izquierdo.

En el medio pasaron Gabriel Senzacqua y Miguel Diorio que tampoco pudieron permanecer en sus cargos. La ansiedad dirigencial los obligó a tener que dejar sus cargos.

Cabe preguntarse ahora:

¿ Jorge Izquierdo quedará como entrenador ?

¿ El Lolo” Istillarte lo hará en el mientras tanto si el «Chopy» se alejara ?

¿ Que jugadores seguirán perteneciendo ? …. ¿Las ilusiones se mantienen intactas ?

¿ Hay fuerzas para intentar una nueva epopeya ? ….. ¿ Que plantel representará a Ferro en el Interligas que se viene ?

El tiempo será testigo.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp