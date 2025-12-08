Fin de semana largo: casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones en todo el país

Casi 1,4 millones de turistas se movilizaron por Argentina durante el último fin de semana largo del año. El movimiento general fue considerado moderado, aunque dejó un impacto económico estimado en $249.370 millones, impulsado principalmente por escapadas cortas y viajes familiares.

Cómo se movieron los turistas

El flujo turístico mostró una distribución pareja entre las principales provincias. Los viajes tuvieron una estadía promedio reducida, con fuerte presencia de visitantes que optaron por alojamientos económicos, casas de familiares y alquileres temporarios.

Las rutas y terminales registraron un movimiento constante desde el viernes por la tarde, con mayor intensidad hacia la Costa Atlántica, los destinos serranos y ciudades con actividad cultural y gastronómica. En muchos casos, el clima acompañó y favoreció la actividad al aire libre.

Gasto y consumo

El gasto total estimado en $249.370 millones se concentró en cuatro rubros principales:

Gastronomía y alojamiento , que volvieron a ser los sectores más elegidos por los viajeros.

, que volvieron a ser los sectores más elegidos por los viajeros. Transporte , impulsado por el aumento de viajes interurbanos y distancias cortas.

, impulsado por el aumento de viajes interurbanos y distancias cortas. Recreación , con buen desempeño de actividades culturales, festivales, ferias y eventos deportivos.

, con buen desempeño de actividades culturales, festivales, ferias y eventos deportivos. Comercios locales, que registraron un repunte por el movimiento del fin de semana.

El consumo se sostuvo especialmente en destinos con propuestas de temporada y en localidades que organizaron espectáculos y actividades especiales.

Qué pasó en los destinos turísticos

Puntos tradicionales como la Costa Atlántica, las sierras bonaerenses, Córdoba, Mendoza y el Litoral reportaron ocupación estable, en general por debajo de los picos de otros fines de semana largos del año, pero con buena rotación y llegada fluida de visitantes.

En muchos lugares hubo niveles moderados de ocupación hotelera, pero con fuerte circulación en espacios públicos, balnearios, centros comerciales y paseos gastronómicos.

Balance del último fin de semana largo del año

A pesar de no haber alcanzado los niveles de movimiento de otros períodos, el fin de semana permitió cerrar el año con una actividad turística sostenida. Para gran parte de las economías regionales, el flujo turístico representó un estímulo para cerrar el año y anticipar la temporada de verano.