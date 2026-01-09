Finalizaron obras en las dos sedes de Corim con una inversión municipal superior a los 170 millones de pesos

En los últimos días finalizaron las obras edilicias realizadas en las dos sedes que la institución Corim posee en la ciudad de Olavarría, en el marco del Plan Municipal de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada.

Los trabajos se llevaron adelante en los edificios ubicados en Aramburu al 800, en el barrio Los Robles, y en Vélez Sarsfield 3028, en el microcentro, y formaron parte de una inversión municipal que superó los 170 millones de pesos, destinada a mejoras estructurales en instituciones locales que trabajan con personas con discapacidad.

Las obras apuntaron a resolver necesidades vinculadas a accesibilidad, seguridad y mantenimiento general de los edificios, con impacto directo en estudiantes, docentes, personal administrativo y auxiliar que desarrollan allí sus actividades cotidianas.

En la sede de Aramburu 845 se construyeron rampas y vados peatonales en los accesos, con el objetivo de facilitar el egreso y el traslado de personas con movilidad reducida. Además, se realizaron tareas de pintura, impermeabilización y trabajos de plomería.

En tanto, en el edificio de Vélez Sarsfield se instaló un alero para la colocación de media sombra en el sector del patio interno, se realizaron trabajos en el mástil, tareas de pintura e impermeabilización, y se avanzó en la puesta en valor de distintos ambientes. También se concretaron mejoras en la rampa de ingreso y en la vereda del establecimiento.

Las obras ya se encuentran concluidas y los edificios funcionan con normalidad, incorporando las mejoras realizadas en el marco del plan municipal destinado a establecimientos de educación especial de gestión privada.