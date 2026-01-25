Finalizaron trabajos de pintura en la torre del Autódromo Hermanos Emiliozzi

El Auto Moto Club Olavarría informó que finalizaron los trabajos de pintura en la torre del Autódromo Hermanos Emiliozzi, como parte de las tareas de mantenimiento que se llevan adelante en el predio.

Las obras se enmarcan en un proceso de mejora de las instalaciones y buscan renovar distintos espacios del circuito, en función del nivel de actividad que allí se desarrolla.

Desde la entidad señalaron que “el trabajo constante y la planificación siguen siendo pilares fundamentales para acompañar el crecimiento del automovilismo regional”.

En ese sentido, se indicó que las mejoras apuntan también a fortalecer la infraestructura del autódromo con vistas a la posibilidad de que Olavarría reciba, a futuro, categorías de alcance nacional.