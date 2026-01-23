Finalizó la campaña contra la Tucura: se trataron más de 107 mil hectáreas en Olavarría

Con la última aplicación realizada el 19 de enero, concluyó en Olavarría la Campaña de Lucha contra la Tucura 2025/2026, un operativo que permitió intervenir 107.077 hectáreas y reducir la presencia de la plaga por debajo de los umbrales de control establecidos a nivel regional.

El trabajo se desarrolló de manera conjunta entre el Municipio de Olavarría y la Comisión de Lucha contra las Plagas y Malezas, con monitoreos técnicos que comenzaron en agosto con el seguimiento de desoves y finalizaron en enero con un relevamiento integral posterior a las aplicaciones.

Superficie intervenida y zonas alcanzadas

La campaña abarcó una superficie perimetral de 107.077 hectáreas, organizada en cinco polígonos, ubicados en sectores de los cuarteles II, IV, V, XI, XIII, XV, XVI, XVII y XIX. La delimitación de las áreas fue definida por el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la Comisión de Lucha.

Aplicaciones aéreas y logística

Las tareas de pulverización estuvieron a cargo de la empresa Aumaq y se desarrollaron entre el 27 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026. Para el operativo se utilizaron cuatro aeronaves: un Air Tractor 502, dos Cessna 188 y un Pawnee.

Las operaciones se realizaron desde tres pistas habilitadas: una en el establecimiento La Mari, otra en Las Horquetas y el aeródromo municipal, lo que permitió cubrir de manera eficiente las zonas definidas.

Sistema de control y exclusiones

La modalidad de trabajo se basó en un sistema de prescripción digital con corte automático por sección. La información cargada en las aeronaves incluyó todas las exclusiones obligatorias, como escuelas, viviendas, montes, cursos y cuerpos de agua, molinos, apiarios y localidades, conforme a lo establecido por la Ley Provincial.

El sistema permite que la aplicación se interrumpa automáticamente al ingresar en un área restringida. Además, el piloto puede realizar el corte manual ante la detección de personas, apiarios u otras situaciones no declaradas durante los recorridos.

Presupuesto y resultados

El presupuesto aprobado para la campaña fue de $ 1.659.801.138,04. De acuerdo a los monitoreos realizados durante el período de pulverización, el tratamiento resultó efectivo, logrando el objetivo de reducir la plaga por debajo de los niveles de riesgo.

El cierre de la campaña fue analizado en un encuentro realizado en la sede del INTA, con la participación del secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, la directora de Desarrollo Agropecuario, María Inés González, el equipo técnico municipal y representantes de las instituciones que integran la mesa de trabajo: Sociedad Rural, INTA, Cooperativa Agraria, Asociación de Apicultores, Asociación de Ingenieros Agrónomos, Chacra Experimental de Blanca Grande y la Facultad de Agronomía.