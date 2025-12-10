La médica Florencia Lestrada premiada en el 40° Congreso de Medicina General y Equipos de Salud

La docente Florencia Lestrada, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, recibió un reconocimiento en el 40° Congreso de Medicina General y Equipos de Salud.

El evento se realizó en Rosario del 5 al 8 de diciembre.

Su trabajo premiado se tituló: “Medicina General: brechas entre lo aprendido en la residencia y la práctica posterior. Análisis en el Sistema Municipal de Salud de Olavarría (2013–2023)”.

Entre más de 70 investigaciones presentadas, obtuvo el segundo premio en la categoría Gestión.

El Congreso reunió a profesionales del primer nivel de atención de todo el país. Más de 700 personas se inscribieron y superaron los 1000 participantes. Allí, compartieron experiencias y actualizaron conocimientos en medicina general.

La investigación se realizó en colaboración entre el Equipo de la Subsecretaría de APS, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Esta cooperación interinstitucional fortalece la salud pública y la formación profesional.