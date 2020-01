Fomentismo: “Iremos hasta las últimas consecuencias para que todo vuelva a la normalidad”

Comunicado de veintisiete Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales que respaldaban la candidatura de Javier Frías.

Luego de la Asamblea realizada el lunes donde se autoproclamó la lista encabezada por Jorge Videla, el otro sector de los fomentistas no ahorró acusaciones y denuncias en un duro comunicado emitido este martes.

La lista, que finalmente no firmó el acta de la Asamblea, era encabezada por Javier Frías y Andrea Coronel. Lo obvio: no reconocen a Jorge Videla como Presidente de la entidad madre de las Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales.

“Queremos mostrar nuestro profundo dolor por sentirnos realmente desplazados de manera arbitraria para poder competir”, comienza el comunicado respecto a la Asamblea realizada el lunes. Agregan: “decimos arbitrariamente porque a nuestra lista le solicitaron documentación que a la otra lista decidieron no pedírsela. Han utilizado el estatuto sólo cuando les convenía.”

El comunicado emitido representa el sentir de veintisiete Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría y según expresan “pedimos un cambio, que deseamos una mayor transparencia y participación de las entidades intermedias. No creemos que en Federación ni ninguna otra institución sin fines de lucro se “atornillen” a un sillón con el único fin de ocupar un lugar que hoy no tiene legitimidad ni verdadera representatividad en los barrios y localidades.”

“Claramente por las muchas irregularidades existentes no reconocemos la asamblea de este lunes 20 de enero, ni tampoco la lista que se autoproclamó como ganadora”, expresa el comunicado que en el punto siguiente reiteran una convocatoria a una nueva Asamblea Extraordinaria para el 17 de febrero próximo.

Luego llegó la denuncia que involucra no sólo a los electos sino a la comisión que dejó sus cargos el lunes: “La actual conducción era consciente que no podía ganar las elecciones por la vía legal y fue por eso que trataron de bajarnos nuestra lista. La única forma que tenían era autoproclamarse y fue lo que hicieron. La gran mayoría de los fomentistas no los queremos en ese lugar porque no nos representan.”

Un párrafo informativo sostiene: “cuando los vecinos nos preguntan sobre qué irregularidades hubo debemos partir por el desconocimiento como órgano de contralor al Municipio. La Ordenanza 1099/90 en su artículo 1 en bien clara cuando expresa que “esta Ordenanza normatiza sobre el funcionamiento de todas aquéllas entidades, oficiales o no, cuyo que hacer tenga como finalidad la consecución de fines que beneficien a parte de la sociedad olavarriense o a toda ella, con base legal en el Artículo 28°, inciso 8° de la Ley Orgánica de las municipalidades (Decreto / Ley N° 6769/58) y sus modificatorias).-”

“Federación decidió no presentar al Municipio la documentación acreditante de acuerdo a lo que la legislación requiere como estar Inscripta en un registro especial que lleva y controla la Municipalidad, nómina de los integrantes de la Comisión directiva con nombres, apellidos, números de documentos y domicilios”, explican

Continúan diciendo que “nunca entregaron la Memoria y balance de del último ejercicio, copia de bienes y nómina de asociados con indicación de categorías si las tuviere (en caso de elevado número quedará a criterio de la Autoridad concedente la obligación de presentación”

“El Municipio firmó hace unos cuantos años un convenio con Provincia en materia de entidades cuyo objeto principal sea el bien común y cuenten con Personería Jurídica”, agregan.

“Ese convenio en su artículo segundo es contundente al afirmar que “la Municipalidad tendrá el exclusivo control y fiscalización de aquellas juntas vecinales o sociedades de fomento, que carecen de personería jurídicas y solo se hallen reconocidas como entidades de bien público por el órgano Municipal, conforme lo estables los Artículos 190° y siguientes de la Constitución Provincial y Artículo 27° inc. 27 del Decreto Ley 6.769./58”

Finalizan diciendo “queremos saber qué se hace con el dinero de Federación y necesitamos que los autoritarios se corran de las instituciones a través de la vía democrática es que iremos hasta las últimas consecuencias para que todo vuelva a la normalidad y que las mayorías sean quienes elijan a las autoridades del fomentismo de Olavarría.”

