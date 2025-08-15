Fotos y Video: En Hinojo hubo festival de las infancias

Imágenes Mauricio Latorre

Este viernes se realizó el Festival de las Infancias en Hinojo (Plaza del Barrio Almirante Brown) y en el Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez)

En Línea Noticias a través de Mauricio Latorre recorrió esta nueva fecha del Mes de las Infancias, un cronograma que surge de la labor conjunta de distintas áreas de la comuna e instituciones intermedias, vecinos y vecinas de todo el Partido. Se trata de una decisión del intendente Maximiliano Wesner que dota a los festejos de impronta más abierta, territorial y con el objetivo de que los niños y niñas puedan festejar su día en espacios de cercanía.