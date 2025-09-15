Fotos y video: Gran concurrencia en la presentación del libro «Colonia Hinojo, madre de pueblos alemanes del Volga»

Imágenes de Mauricio Latorre

Olavarría, 14 de septiembre de 2025 – Con un excelente marco de público, se presentó este domingo 14 de septiembre el libro Colonia Hinojo, «Madre de pueblos alemanes del Volga», de los autores Rolando y Carlos Hess. El evento tuvo lugar a las 16:00 horas en la Asociación de los Alemanes del Volga de Olavarría.

La obra, que profundiza en la historia y el legado de la primera colonia alemana en la región, atrajo a un gran número de asistentes, interesados en conocer más sobre las raíces de esta comunidad. Los autores compartieron detalles de su investigación y dialogaron con el público, lo que hizo de la jornada un verdadero encuentro cultural y de memoria histórica.

La presentación no solo destacó la relevancia de Colonia Hinojo como epicentro de la inmigración alemana del Volga en el país, sino que también rindió homenaje a la herencia cultural que perdura hasta

el día de hoy.