Franco Cominotto será parte de CoNverSo: «En Olavarría estamos pagando expensas, ya no son tasas municipales»

El ciclo de entrevistas estrena un nuevo episodio: miércoles 8 de octubre a las 20 horas.

Este miércoles 8 de octubre estrena un nuevo episodio e CoNverSo, el ciclo conducido por Fabricio Lucio y con la dirección de Jorge Scotton, el invitado es Franco Cominotto, ex concejal y ex presidente del Concejo Deliberante de Olavarría.

Cominotto dejó en 2015 los cargos públicos aunque nunca dejó de tener una activa y protagónica participación en la UCR de Olavarría.

En el desarrollo de la entrevista el dirigente se sumerge en un profundo análisis sobre el presente del radicalismo, explorando su rol como posible alternativa al peronismo.

Además, reivindica la figura histórica de Helios Eseverri y lanza cuestionamientos a la actual gestión municipal.

Uno de los temas centrales es su visión sobre la «conurbanización» de Olavarría y los desafíos que esto presenta para la ciudad.