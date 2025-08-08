Frente a las autoridades educativas, Maximiliano Wesner anunció un «plan de obras» en la Escuela N° 80

En la tarde del último jueves el intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su gabinete, visitó la Escuela Primaria N° 80, ubicada en el barrio CECO. En la ocasión presentó a la comunidad educativa el plan de reformas diseñado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. El proyecto fue entregado a las autoridades para que no sólo estén en conocimiento del plan de obras, sino que además puedan realizar las valoraciones y modificaciones que crean pertinentes.

La actividad se concretó poco después del mediodía y el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Gestión Territorial, Leonardo Yunger. También estuvo presente el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez. Fueron recibidos por directivos e integrantes del plantel docente de la tradicional escuela ubicada sobre Teniente Perón e Islas Malvinas.