Fuerte accidente: motociclista embistió a una camioneta y fue hospitalizado

​Un hombre que trabaja como motomandado a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos sufrió un fuerte accidente de tránsito esta mañana en la calle Maipú, lo que obligó a su traslado al Hospital Municipal «Héctor Cura».

​El siniestro ocurrió alrededor de las diez de la mañana a mitad de cuadra, entre Roque Sáenz Peña y Avenida Colón. Según se pudo establecer, el motociclista circulaba por Maipú cuando embistió a una camioneta Ford Ranger que estaba saliendo del garaje de una vivienda.

​El impacto se produjo en la parte trasera izquierda del vehículo de mayor porte, que era conducido por una mujer.

​Debido a las lesiones de consideración que sufrió el conductor de la moto, una ambulancia del Hospital Municipal fue convocada al lugar para asistirlo y trasladarlo de urgencia a la guardia de emergencias.

​Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría trabajaron en el sitio del accidente para asistir a la víctima y organizar el tránsito, que se encuentra parcialmente interrumpido en la zona.

