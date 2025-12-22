Fuerte choque entre dos autos

En la mañana de este lunes, se registró un fuerte siniestro vial en la intersección de las calles Chacabuco y Estrada, en la ciudad de Olavarría. El incidente fue protagonizado por un Volkswagen Bora y un Citroën C3 que, por causas que se intentan establecer, colisionaron violentamente.

A raíz del impacto, una joven que circulaba en uno de los vehículos sufrió un golpe en su cabeza contra el parante del rodado. Debido a las características del golpe, fue necesaria la intervención de personal médico del Hospital Municipal. Una ambulancia del servicio de salud pública arribó al lugar para asistir a la herida y evaluar su traslado al centro asistencial. El tránsito en la zona se encuentra parcialmente interrumpido, mientras se aguarda el retiro de los vehículos y las tareas de rigor.

Se solicita a los conductores circular con precaución por las inmediaciones de Chacabuco y Estrada para evitar mayores complicaciones en el flujo vehicular. (En Línea Noticias)