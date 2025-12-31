Fumaron la pipa de la Paz antes de fin de año: Concejales libertarios conformaron un interbloque y trabajarán en conjunto

El espacio político La Libertad Avanza formalizó en las últimas horas la conformación de un interbloque en el Concejo Deliberante de Olavarría, una decisión que marca la reunificación de sectores que se habían separado tiempo atrás y que ahora vuelven a confluir bajo una misma estructura legislativa.

El interbloque estará integrado por los concejales Nicolás Zampini, Eugenia Dumerauf, Luciana Isla y Guillermo Lascano, junto a Marcelo Petehs y Mariela Casamayor, estos últimos pertenecientes al espacio Por Más Libertad. De esta manera, el nuevo esquema alcanza un total de seis bancas en el cuerpo deliberativo local.

La conformación del interbloque cuenta con el aval del coordinador seccional de La Libertad Avanza, Pablo Disalvo, quien participó activamente en el proceso de acercamiento entre ambos sectores, luego de un período de distanciamiento político y legislativo.

En este nuevo ordenamiento interno, Celeste Arouxet fue ratificada como coordinadora local de La Libertad Avanza en Olavarría, mientras que Guillermo Lascano asumirá la coordinación del interbloque dentro del Concejo Deliberante.

La decisión se inscribe en una estrategia de reorganización política de cara al escenario electoral y legislativo de los próximos años, y busca consolidar una mayor presencia y capacidad de acción del espacio libertario en el ámbito institucional local.

Desde el interbloque señalaron que el objetivo será unificar criterios de trabajo legislativo y fortalecer una agenda común, luego de una etapa marcada por diferencias internas que derivaron en la conformación de bloques separados dentro del HCD.