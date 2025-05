Gabriela Benac: “Los sindicatos destruyen el laburo»

CoNverSo – Gabriela Benac

Gabriela Benac, dueña de la empresa láctea Luz Azul, inauguró el ciclo de entrevistas CoNverSo producido por En Línea Noticias y conducido por el periodista Fabricio Lucio. Durante más de una hora de charla, distendida y en profundidad, la empresaria olavarriense repasó sus inicios en la industria láctea de la mano de su padre y repasó parte de su recorrido desde que se hizo cargo de Luz Azul en el año 2012.

Hoy, Luz Azul, es una empresa con gran expansión en toda la Argentina a partir de un sistema de franquicias que garantiza la comercialización de la producción.

“En 2012 agarramos esta fábrica totalmente devastada, desde lo edilicio, desde la cantidad de productos, de lo comercial”, dijo Benac recordando su llegada a Luz Azul en el 2012 junto con su socio de aquel entonces. Las tareas estaban claras: él se dedicaría a lo productivo y ella a lo comercial.

Gabriela Benac reconoce que en principio “los azuleños” mostraron descontento con la llegada de una empresaria de Olavarría a una empresa emblema de esa ciudad. “Muy fue muy difícil”, recordó Benac y agregó, “yo les explicaba que tenía que ser alguien que supiera de quesos, de la industria. Hoy te digo que la gente de Azul nos ama, nos respeta. Fue una batalla ganada socialmente.”

“Yo tenía muy claro para donde iba, siempre supe que había que ir cerca del consumidor final, para achicar intermediarios”, explicó Benac recordando los primeros 10 locales propios. En la actualidad hay 70 locales en todo el país.

Benac dijo que es Luz Azul quien pone los precios de los productos que se venden en esas franquicias, aunque señaló, “seguimos estando muy cerca del consumidor.”

“Yo creo que Luz Azul hoy está en el auge, pero da para mucho más”, sintetizó la olavarriense.

Gabriela Benac, la líder

Durante gran parte de la entrevista, Gabriela Benac no pudo ocultar su liderazgo innato algo que, según ella misma dijo, viene desde hace muchos años atrás.

“Uno sabe que papel vas a tomar en la vida, en el pan y queso no me elegían, yo era la que elegía. Eso es natural”, expresó Gabriela Benac.

En este sentido, Gabriela Benac aseguró que empresario “se nace” aunque reconoció que “después hay mucho sacrificio, mucho estudio y mucha capacitación.”

Gabriela Benac, la relación con su padre

“Con mi papá fuimos equipo”, dijo Gabriela Benac quien desde chica trabajó en la empresa de su padreen donde también trabajó sus hermanos.

Cuando definió la relación con su padre dijo que representó “el amor de mi vida.”

Sobre el paso por la empresa familiar con su padre y la actualidad de Luz Azul, trabajando en familia con sus hijas dijo: “Los errores hay que capitalizarlos. Donde falló papá como papá y empresario. Nosotros en la fábrica éramos los hijos. Había como una gran confusión sobre como actuábamos dentro de la empresa y afuera de la empresa. Mis hijas, en la empresa, son mis socias. Yo dentro de la empresa la trato como socia, todo se decide en la reunión de Directorio.”

La empresaria contra los sindicatos

Gabriela Benac define a sus empleados, en más de una oportunidad, como “colaboradores” y se enorgullece “mi empresa no está sindicalizada, no existe el delegado gremial.”

“El no estar sindicalizada la empresa significa que no hay un delegado que viene y manda por sobre mí. No existe el paro, no existen los reclamos, la verdad que trabajamos, tanto mis colaboradores como yo, libremente y vamos a trabajar todos los días, y sabemos que tenemos que sacar la empresa adelante”, empezó diciendo al hablar de su mirada sobre el sindicalismo de Argentina.

Sobre sus trabajadores dijo, “la que le puede dar las condiciones, días, permisos, prestamos soy yo, no el sindicato.”

“Los sindicatos destruyen el laburo, para mí el sindicato tiene que estar a favor del trabajador no tiene que estar en contra de las empresas, las empresas generamos trabajo”, dijo Benac.

“Me parece que tiene que cambiar la visión de qué tiene que hacer los sindicatos en un país: defender a los trabajadores, no atacar a las empresas que damos trabajo”, dijo Gabriela Benac.

“Somos generadores de empleo permanente porque abrimos franquicias”, dijo Benac orgullosa del sistema franquiciado. “Son empleados que genera Luz Azul”, indicó la empresaria.

La inestabilidad económica de Argentina

“Sabemos que es todo muy dinámico, nosotros estamos acostumbrados”, comenzó señalando Gabriela Benac cuando habló de la economía de Argentina. “Los empresarios nos tenemos que adaptar a lo que nos toca”, señaló.

“Hoy todos los empresarios y comerciantes tenemos que estar mirando la letra chica, el contexto macro cambió”, dijo Gabriela Benac expresando que los empresarios y comerciantes deben mirar hacia “adentro” de sus empresas.

La argentina y la estabilidad económica

“Yo no voy atrás del dinero, voy atrás del éxito”, dijo Gabriela Benac cuando habló sobre su relación con el dinero y aunque dejó en claro: “me gusta ganar dinero, soy empresaria.”

Al hablar de quién o quiénes deberían ayudar a los empresarios a ganar dinero dijo, “el gobierno es nuestro gran aliado o enemigo. Yo creo que hay una parte impositiva super extorsiva, que tiene que cambiar.”

“Queremos políticas a largo plazo, lo que todos soñamos: estabilidad y saber para dónde vamos y cuál es el rumbo”, aseguró y ejemplificó, “hacen falta reformas laborales, diferenciación de las cargas sociales entre una PYME y las grandes empresas.”

Gabriela Benac y la política

La empresaria habló de su relación con “la política” y reveló que “yo hablo con Milei” en este sentido agregó: “me sorprendió que el Presidente de la Nación me conteste como empresaria. Yo no soy de ningún partido político, no tengo fanatismo. Yo creo que en Argentina y siempre le tiene que ir bien al gobierno, no me importa que sea Milei, Macri y Cristina.”

“Le creí y lo voté y hoy sigo creyendo en este modelo”, dijo Benac sobre Javier Milei y manifestó, “yo no lo voy a apoyar incondicionalmente. No hay que fanatizarse y ser muy crítico. Hoy apoyo total, en las urnas vamos a demostrar si el tipo hizo bien o mal las cosas”.

Tras eso afirmó, “yo lo voté a Macri también, y hoy Macri murió. No lo volvería a votar porque falló porque fue tibio, porque no hizo todo lo que prometió” frente a eso sostuvo, “hoy lo voté a Milei y si falla no lo volveré a votar.”

Como punto de comparación dijo que “nunca” habló con el gobernador Axel Kicillof y dijo, “me encantaría, no he tenido el gusto de hacerlo”.

