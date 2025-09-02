“Ganadores Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la Prov. de Bs. As.”

El pasado jueves 28 de agosto se realizó en el centro de Exposiciones de la Municipalidad

de Olavarría la Instancia Regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y tecnología de

la Provincia de Buenos Aires con la presencia de Alberto Sileoni, Director General de

Cultura y Educación; Micaela Barrena, Subdirectora de Inclusión y Fortalecimiento de las

Trayectorias Educativas y el Intendente Maximiliano Wesner.

Con una participación de más de 340 estudiantes y 65 docentes evaluadores de los distritos

de Azul, Bolìvar, Olavarría y Tapalqué se presentaron 159 proyectos enmarcados en

diversas áreas del conocimiento: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Derecho y

Ciudadanía, Ingeniería y Tecnología, Educación Tecnológica, Emprendedurismo, Arte,

Matemática y Prácticas del Lenguaje. Estas propuestas reflejaron el talento, la creatividad y

la construcción colectiva de saberes de estudiantes y docentes de todos los niveles y

modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de Educación

Especial, Técnica Profesional, Jóvenes y Adultos, Artística y Ambiental, entre otras.

La exitosa feria educativa concentró la presencia de Cooperadoras Escolares del Jardín N°;

la Escuela Primaria N°65, la Escuela Secundaria N°13 y la Escuela de Educación Agraria

N°1 y el desarrollo de talleres temáticos y abiertos a cargo del Polo Educativo y Recreativo

“La Máxima”; las Facultades de Ciencias Sociales e Ingeniería, la Dirección de Tecnología

Educativa, la Dirección de Educación Sexual Integral.

Durante el acto de cierre del acto se entregaron las menciones especiales a los siguientes

proyectos:

“Los Puentes de Olavarría». Identidad de nuestra ciudad. Jardín de Infantes Nuestra

Señora del Rosario de Olavarría.

“Niños Escultores” Instituto Hellen Keller de Olavarría.

“Descomponiendo problemas” Escuela Secundaria Técnica N°2 de Azul.

“Código mascota, un QR para volver” Escuela Primaria N°2 de Olavarría.

“Cibernautas” Escuela Primaria N°1 de Azul

“Quijote…ando” Jardín de Infantes “Inmaculada Concepción” de Azul

“La Laguna San Luis en el partido de Bolívar: un trayecto histórico de tensiones y

transformaciones”. Colegio Cervantes de Bolívar

Y se seleccionaron los proyectos ganadores que representarán a la Región 25 en la

instancia Provincial que se realizará en la ciudad de Mar de Ajó los días 16, 17 y 18 de

septiembre.

“Visualizando el derecho a la ESI a través de la fotografía estereoscópica” de la

Escuela de Bellas Artes de Azul.

“Ecocasitas: Aventura de barro y sol” Jardín de Infantes Municipal Belén de Olavarría

“Construimos puentes: convivencia y diálogo a través del arte y la tecnología” de la

Escuela de Educación Especial Nº 501 «MARIANO MORENO» de Tapalqué

“Moscas al vuelo: aromas que repelen” Escuela Primaria N°13 Ernestina Darhampe de

Malere de Azul

“Estación meteorológica La Moderna” EES N°20 extensión 1 paraje La Moderna de

Olavarría

“¿Te ubicas?” EP Nº 22 Hipólito Yrigoyen de Bolívar

“Salamone accesible” EEST N°1 Cnel. Pedro Burgos de Azul

Educación Ambiental Integral: Aplicación en: “Inflador Solar para Bicicletas y Motos”

EEST Nº1 de Tapalqué

“Fresa CNC” de la EEST N°2 «Luciano Fortabat» de Olavarría

“Triatlón robótico y Fútbol Robótico” de Club de Ciencias “Problem Breakers” de Azul

El Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas dependiente de la

Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación

contribuye al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de todos los

niveles y modalidades, mediante propuestas de enseñanza que promueven el trabajo

colectivo, creativo y participativo a partir de los intereses e indagación del conocimiento de

los propios estudiantes.