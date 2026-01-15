GIRO: La Cooperativa Viento en Contra logró incrementar en un 60,42% la recuperación de residuos reciclables en 2025

Además se recorrieron 40 barrios.

Durante 2025, el Programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO) logró recuperar un total de 197.118 kilos de residuos reciclables, lo que representó un incremento del 60,42% en comparación con el año 2024. Los datos surgen del informe anual elaborado a partir del trabajo desarrollado junto a la Cooperativa Viento en Contra, responsable de la recolección diferenciada, clasificación y tratamiento de materiales reciclables en la Planta GIRO, ubicada en el relleno sanitario de la ciudad.

Desde noviembre de 2024, la Cooperativa se encuentra a cargo de la recolección diferenciada domiciliaria, un cambio que permitió mejorar notablemente la calidad de los residuos ingresados a la planta, optimizar los procesos de clasificación y mejorar las condiciones laborales. Actualmente, alrededor del 50% del material que ingresa a la planta logra ser recuperado, reduciendo de manera directa la cantidad de residuos que terminan en el Relleno Sanitario.

Del total recuperado durante 2025, 164.729 kilos provinieron de la recolección diferenciada en hogares, un dato que refleja una mayor participación vecinal en la separación en origen. A esto se suman 15.025 kilos aportados por grandes generadores, principalmente empresas que trasladaron materiales de forma directa a la planta, y 16.976 kilos recolectados a través de Ecopuntos distribuidos en la vía pública.

Una vez ingresados, los materiales son clasificados por tipo, prensados y enfardados, para luego ser comercializados como materia prima y reutilizados en la fabricación de nuevos productos.

El crecimiento del volumen recuperado estuvo acompañado por un fuerte trabajo territorial. Durante 2025, el programa abordó 40 barrios y alcanzó a más de 32.000 hogares, mediante recorridas puerta a puerta en las diez rutas de recolección diferenciada. Estas acciones permitieron reforzar información sobre días y horarios de recolección, materiales reciclables y correcta separación, además de generar instancias de intercambio con vecinos y vecinas.

En el segundo semestre del año se realizaron relevamientos en edificios para estimar población por rutas, evaluar el estado de los canastos de reciclables y reforzar la información con afiches en accesos. En paralelo, se llevaron adelante relevamientos en verdulerías para analizar la generación de residuos orgánicos en este tipo de comercios.

Otro de los ejes del año fue la continuidad de la propuesta “Tu Barrio Recicla”, destinada a sectores que aún no cuentan con recolección diferenciada. Durante 2025 se realizaron 10 jornadas, combinando difusión previa casa por casa con encuentros comunitarios, donde los materiales recolectados fueron trasladados a la Planta GIRO.

De cara a 2026, se proyecta ampliar el alcance territorial del programa, incrementar la cantidad de jornadas de “Tu Barrio Recicla” y avanzar en la reubicación estratégica de Puntos Verdes y Ecopuntos, acompañando cada instalación con acciones de información en territorio para fortalecer la separación en origen y el reciclaje como práctica cotidiana.