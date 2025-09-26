Grave incidente en Hinojo: Una mujer policía filmada cuando agredía a menor

Un video que circula intensamente en redes sociales ha desatado una ola de preocupación y comentarios en la comunidad de Hinojo, partido de Olavarría. Las imágenes, captadas por un grupo de jóvenes, muestran una violenta detención en las últimas horas en la Plaza de Hinojo, en la que estaría involucrada una agente de la Policía.

En el video se observa a una mujer policía que persigue a un sujeto, presuntamente un menor de edad. La agente porta un arma larga y, durante el proceso de aprehensión, se la ve golpeando al individuo con fuertes patadas. Los testigos que filmaron la situación registraron cómo la mujer patea al sujeto de manera brutal mientras un patrullero de la Subcomisaría de Hinojo realiza maniobras cerca del lugar.

El material audiovisual fue rápidamente viralizado, superando las 50 mil reproducciones en diversas plataformas, generando un fuerte debate sobre el accionar policial.

Falta de Información Oficial



Hasta el momento, no existe información oficial por parte de las autoridades de la Policía o del Municipio de Olavarría. Se desconoce si se han iniciado actuaciones internas, si se ha radicado alguna denuncia formal por parte del agredido o sus familiares, o si se ha tomado alguna medida disciplinaria contra la agente involucrada.

El impacto del video en la esfera pública intensifica la necesidad de una declaración oficial que aclare los detalles del suceso, la identidad de los involucrados y las acciones que se tomarán a partir de este grave incidente de presunto abuso de autoridad, que casualmente se viralizó el día que se cumplió un mes de la muerte de Gonzalo Tamame, en la comisaría primera. Caso que tampoco tuvo declaraciones oficiales pese a que hay denuncia de violencia institucional y que se registraron violentos incidentes con una fuerte represión.