Gravísima denuncia en la Unidad 30 de Alvear: «Somos dos penitenciarios con 1100 internos en un Sector»

En las familias penitenciarias hay extrema preocupación. En las últimas horas, los colegas de Alvear Ya expusieron un mensaje que marca la realidad del SPB en nuestra región.

«Somos dos penitenciarios en un sector donde hay alojados 1100 internos», nos informan

Los trabajadores se sienten desprotegidos y creen que «A nadie les preocupa nuestra situación, nadie hace nada».

En los últimos meses, se han jubilado decenas de penitenciarios y los ansiados nombramientos no llegan y nadie puede dar precisiones de cuando finalmente serían y mucho menos cuantos serían, aunque fuentes penitenciarias señalan que «Podrían darse recién en enero y hay 60 a la firma, aunque los nombramientos totales llegarían a 200.»