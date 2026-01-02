Gustavo Rago en CoNverSo: “Durante la gestión de Ezequiel Galli me sentí perseguido”

“Con Galli no tuve buena relación. No sé por qué, pero yo me sentí perseguido”, afirmó Rago al ser consultado sobre su vínculo con las distintas administraciones municipales que le tocó atravesar en el Hospital Municipal.

Según relató, tras dejar un cargo directivo fue desplazado de sus funciones habituales. “Cuando dejé la dirección me mandaron a hacer demanda. Me sacaron de mi lugar y me mandaron a la guardia”, explicó. No obstante, aclaró que aceptó la situación sin cuestionamientos: “No se me cayeron los anillos, fui e hice demanda”.

Rago sostuvo que esas decisiones no respondieron a cuestiones técnicas ni profesionales. “Fueron cuestiones políticas, pequeñeces que no vale la pena perder tiempo”, señaló, aunque remarcó que el impacto personal fue evidente.

Con el correr del tiempo, la situación se revirtió parcialmente. “Después me reconsideraron porque necesitaban un jefe de guardia. Juan Sila estaba solo y agotado, y me vino a buscar Caputo. Fui jefe de guardia durante un año y medio en la gestión de Galli”, indicó.

Sin embargo, volvió a insistir en que nunca logró establecer un vínculo directo con el entonces intendente. “No tuve diálogo con Galli, nunca tuve relación con él”, afirmó, y agregó que su rol dentro del hospital siempre fue estrictamente técnico. “Nunca hice política. Lo mío fue siempre técnico, con todos los intendentes”.

En contraste, Rago destacó su relación con otras gestiones. “Con Maximiliano Wesner tengo el mejor de los conceptos. Me parece un tipo sano, honesto y laburador”, expresó. También valoró su vínculo con el exintendente José Eseverri: “No soy amigo, pero tengo muy buena relación. Es un tipo extremadamente inteligente con el que se puede charlar”.

Finalmente, el médico aseguró que nunca tuvo interés en involucrarse en la política partidaria, pese a haber recibido ofrecimientos. “Me han tentado muchas veces, incluso esta misma semana. Pero tengo 62 años y lo que quiero hoy es disfrutar la vida”, concluyó.