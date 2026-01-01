CoNverSo: Gustavo Rago habló del dolor de enviudar joven y de cómo reconstruyó su familia

El médico Gustavo Rago fue protagonista de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio. En un tramo particularmente íntimo de la charla, se refirió a una de las experiencias más difíciles de su vida: haber quedado viudo siendo muy joven y con hijos pequeños.

“Yo quedé viudo a los 37, 38 años, con tres chicos de 6, 5 y 3”, relató. A esa situación se sumó luego la historia de Natalia, su actual pareja, quien también atravesó una pérdida temprana. “Naty quedó viuda con veintipico de años: con Trini de 5 e Iñaki de meses”, explicó.

Ambos decidieron acompañarse y construir una familia ensamblada. “Batallamos juntos durante muchos años. Criamos a los cinco chicos, que hoy ya son señores adultos”, contó Rago, al recordar un proceso largo y complejo, atravesado por el dolor y las responsabilidades cotidianas.

Durante la entrevista, reconoció la dureza de esa etapa, incluso desde su rol de médico. “Quedar viudo joven es durísimo, pero quedar viudo siendo varón es peor todavía, porque el varón tiene menos herramientas para defenderse”, afirmó. Y agregó: “Fueron años muy duros, con cinco chicos, con pañales, durísimo”.

Rago fue claro al señalar que rehacer la vida no implica reemplazar lo perdido. “No digo reemplazar, porque mi mujer y el esposo de Nati nunca se reemplazan”, sostuvo. Y remarcó: “Los chicos perdieron a su madre o a su padre, y eso no tiene reemplazo en la vida”.

Aun así, valoró el camino recorrido junto a su pareja. “Creo que nos fortaleció como pareja. Cumplimos 23 años tirando juntos”, dijo, en referencia a una historia compartida que también estuvo marcada por contextos difíciles del país. “Fue una Argentina durísima, económicamente durísima, con cinco chicos. Vivimos todas las crisis”, recordó.

Sobre el final, dejó una reflexión que sintetiza su mirada sobre la vida. “Yo creo que lo que no nos mata, nos cura y nos fortalece”, expresó. Y concluyó: “Cuando uno pone en la balanza, lo que te saca la vida te lo da por otro lado. En el balance, estamos neutros”.