Habló una olavarriense con COVID: “La persona con la que yo tuve contacto dio negativo y yo di positivo”

En la tarde de este lunes recibió el resultado y, para prevenir, decidió hacer pública su situación. Sus dos hijos, que viven con ella, no fueron testeados.

“La verdad es algo muy difícil de digerir, porque cuando arrancó esto uno lo veía de afuera y como que no pasaba nada. No pensábamos que esto iba a llegar. Hoy me tocó a mí y le podía haber tocado a cualquiera”, dijo en la tarde de este martes una de las olavarrienses que contrajo Coronavirus y decidió dar a conocer su situación.

Se llama Carolina Tagliaferro y brindó una entrevista en “La Tarde de Cadena 103”. Los dichos fueron desmentidos por el Secretario de la Salud de la Municipalidad

Carolina Tagliaferro vive con tres hijos y explicó como son estos días: “a raíz de esto mi familia quedó toda aislada, porque durante la semana habíamos tenido contacto. Estamos todos aislados y todos sin poder ayudarnos”.

La joven mujer contó: “el resultado me lo dieron el lunes a las 18 horas, la sospecha empezó el viernes. Yo hice todo lo que tenía que hacer desde el momento que me enteré que podía tener o no”.

“Yo no tuve contacto directo con una persona que había dado positivo, desde el Hospital me dijeron que no era necesario que me aísle. Que podía seguir hasta que la persona con la que sí había tenido el contacto tuviera el resultado. Yo por una cuestión de respeto hacia el lugar donde trabajo decidí quedarme en casa y avisarle a las personas que estuvieron conmigo lo que estaba pasando”, dijo Carolina.

“La persona con la que yo tuve contacto dio negativo y yo di positivo que no tuve contacto con nadie de COVID-19”, dijo la mujer.

“Yo estoy haciendo lo que leo y lo que me informó, no tuve mucha información de los médicos. Ayer pedí que me explicaron nada y me dijeron que estaban para informarme el resultado”, dijo la mujer.

“A ellos no le hicieron nada”, dijo la mujer en referencia los hijos con los que convive.

Explicó por qué decidió hacer público su caso: “lo que veo es que la gente no lo toma como algo que realmente al que estamos todos expuestos. Hoy corremos el riesgo de ir a un almacen y no saber si te vas a contagiar”.

“No es necesario salir a pasear al perro”, dijo Carolina para pedirle a la gente no salga de sus casas porque para ella “el virus está en Olavarría”.

“Yo no me fui de asado, no fui a ninguna fiesta y me contagié”, dijo la mujer en otro tramo de la entrevista hablando de innumerables versiones que circulan en la sociedad desde la expansión del virus.

“Hasta ahora no. No me han llamado. Yo sí he llamado para ver como seguir sobretodo por mis hijos. Hasta ahora no he tenidos respuestas de nadie. Me dijeron que se iban a comunicar conmigo, pero hasta ahora nada”, sostuvo la mujer.

Frente a esto la mujer dijo: “a mi suegra, que es una señora mayor y con factores de riesgo, tampoco la asistieron. Ella tiene asma y su marido sufre del corazón. Nunca fueron y ni siquiera llamaron. Yo tengo mucho miedo por ellos”.

