Habrá cortes de tránsito en Sierras Bayas por la Fiesta de Reyes

El Municipio de Olavarría informó que durante la jornada de este lunes se realizarán cortes en la circulación vehicular en la localidad de Sierras Bayas, con el objetivo de garantizar el normal y seguro desarrollo de los trabajos organizativos y de armado de la tradicional Fiesta de Reyes Magos.

El dispositivo estará a cargo de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en articulación con la Subcomisaría de Sierras Bayas, y se definió también a partir del diálogo mantenido con los organizadores del evento.

Según se detalló, los cortes comenzarán a partir de las 10 horas y se llevarán a cabo en los siguientes cruces:

Avenida Centenario y Rivadavia

Centenario y San Martín

Aust y San Martín

Roca y Barros

Rivadavia y Colombo

Desde el Municipio se aclaró que las interrupciones no afectarán el recorrido del transporte interurbano hasta las 17 horas.

A partir de ese horario, no se permitirá el ingreso de micros al sector delimitado para la Fiesta de Reyes, que dará inicio a partir de las 18 horas.

Las autoridades solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que estará abocado al operativo.