Hackeo a Galli: “Si Dios quiere podremos dar con esta persona”

El Intendente Eequiel Galli habló con Radio Olavarría sobre la situación que vivió en las últimas horas cuando fue hackeado el teléfono de su esposa, la médica Florencia Barbieri.

Este miércoles el Intendente Municipal realizó declaraciones donde ratificó lo que se viene hablando sobre el hackeo del teléfono celular de su esposa, la médica Florencia Barbieri.

“Una cosa rarísima, uno ve que pasan estas cosas pero cree que no le van a pasar a uno. Todos somos vulnerables a estas actividades delictivas”, comenzó diciendo el Intendente en una entrevista concedida a Radio Olavarría tras haber denunciado ser víctima de un hackeo del teléfono de su esposa, Dra. Florencia Barbieri.

En la entrevista contó detalles cómo descubrió lo que estaba sucediendo: “a mi mujer le dejó de funcionar el WhatsApp y cuando llego a casa le pregunté si le andaba y me dijo que no. Yo le había mandado un mensaje y me lo había contestado, ella me dice que no me contestó nada”.

Fue ahí donde Galli comenzó dialogar con la persona que estaba manipulando el Whatsapp de su mujer: “la conversación fue muy larga y me suspendió las líneas telefónicas, hubo amenazas con tinte político, me mandó datos sensibles”.

“Estuvimos chateando dos horas”, dijo Galli respecto al diálogo con la persona que se estaba haciendo pasar por su esposa.

Sobre la causa dijo: “está en proceso de investigación” y agregó: “nunca me pidieron nada a cambio, hubo una especie de amenaza de qué sino explicaba el déficit a los vecinos me iba a hackear al tarjeta de crédito, yo me puse a dar de baja las tarjetas de crédito por las dudas, fue una situación de mucha adrenalina y estrés”.

Galli contó además que su suegro también fue engañado por la o las personas que estaban manipulando el WhatsApp de Florencia Barbieri.

“Fue un momento horrible, estos Cuentos del Tío sobre frecuentes y por eso hay que alertar a los vecinos”, dijo el Jefe Comunal.

“Si Dios quiere podremos dar con esta persona”, expresó el Intendente.

