Hay acuerdo en el PJ bonaerense: Kicillof será presidente y Magario, vice

Al cabo de extenuantes negociaciones, esta mañana el axelismo y el cristinismo llegaron a un acuerdo de unidad en el Partido Justicialista Bonaerense, por el cual Axel Kicillof se transformará en el nuevo presidente, secundado en la vicepresidencia por Verónica Magario, la vice gobernadora.

De esta manera, el sector alineado con el gobernador y el que responde a Máximo Kirchner evitaron una interna para determinar la sucesión de este último, que estaba prevista para el próximo 15 de marzo.