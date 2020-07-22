HCD: Lastape volvió a solicitar licencia y será reemplazado por Sánchez
El concejal suplente ocupará su banca en el bloque de “Juntos para el Cambio”. Este jueves se llevará adelante la sexta sesión ordinaria del HCD de Olavarría
Por cuestiones médicas, el Concejal de la UCR Martín Lastape volvió a solicitar licencia en el Concejo Deliberante de Olavarría y su lugar será ocupado por el concejal suplente Oscar Sánchez.
La licencia de Lastape y su suplencia fue centro del debate semanas atrás en oportunidad de tratar la Rendición de Cuentas 2019.
De esta manera este jueves, en el marco de la sexta sesión ordinaria del HCD, el concejal suplente Oscar Sánchez asumirá su banca en el bloque de “Juntos para el Cambio”.
Sexta Sesión Ordinaria
El Presidente del Concejo Deliberante, Bruno Cenizo encabezó este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria que definió los temas que serán tratados este jueves a partir de las 9 horas en la Sociedad Española donde se llevará a cabo la sexta sesión ordinaria del 2020.
Como en las últimas sesiones, no estará permitido el ingreso de público por cuestiones sanitarias. En tanto, los periodistas que deseen cubrir el transcurso de la sesión, tomar imágenes o filmar la misma, podrán hacerlo siempre y cuando cumplan las medidas de distanciamiento y bioseguridad.
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
EXPTE. 148/20 H.C.D.
Hacienda – Legislación
BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. SOLICITANDO LA CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, ADMINISTRA-TIVA Y FINANCIERA EN EL ÁMBITO DEL H.C.D..-
EXPTE. 550/12 D.E.
Infraestructura – Hacienda –
Legislación
RECARATULADO 150/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARINA SOLEDAD SOSA, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 3032 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 852/14 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 151/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACIÓN A/F DE LA SRA. ILDA OCAMPO OLIVERA, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MITRE 3812 DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 853/14 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 152/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACIÓN A/F DE LA SRA. LAURA MABEL BACA, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MITRE 3810 DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 4819/10 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 153/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA DONACIÓN A/F DE LA SRA. LOBOS, MARCELA CARINA, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 515.-
EXPTE. 3411/05 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 154/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VILMA ROSA ZANABRIA, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHICLANA N° 4357.-
EXPTE. 5317/08 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 155/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. MARTÍN JAVIER ALFONSO, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SARGENTO CABRAL N° 546.-
EXPTE. 251/08 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 156/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. ALBERTO DANIEL PEREYRA, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 568.-
EXPTE. 3426/19 D.E.
Hacienda – Legislación
RECARATULADO 157/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA AUTORIZANDO DEVOLUCIÓN DE $ 13.340,85 A LA SRA. EVA VARELA DE CARBALLO EN CONCEPTO DE TASA POR SERVICIOS GENERALES URBANOS Y SUBURBANOS.-
EXPTE. 2125/19 D.E.
Infraestructura – Hacienda-
Legislación
RECARATULADO 158/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN D/F DE LA SRA. NORMA BEATRIZ FRANCO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2747.-
EXPTE. 167/20 H.C.D.
Salud – Género – Hacienda – Legislación
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA GARANTIZANDO EL ACCESO LIBRE Y GRATUITO DE ELEMENTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL EN TODO EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 176/20 H.C.D.
Medio Ambiente – Desarrollo Económico – Infraestructura – Hacienda – Legislación
RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE ORDENANZA. NEUMÁTICOS FUERA DE USO.-
-IV-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
EXPTE. 159/20 H.C.D.
BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN. DISTINCIÓN CON EL GALARDÓN “HONOR AL MÉRITO CIUDADANO” AL DR. GERARDO ACOSTA.-
EXPTE. 160/20 H.C.D.
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO ACOMPAÑAMIENTO AL ACUERDO ALCAN-ZADO POR EL MUNICIPIO DE OLAVARRÍA Y OTROS, DE SOLICITAR A ENARGÁS LA RECATEGORIZACIÓN DE LA TARIFA DE GAS.-
EXPTE. 161/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. QUE PROCEDA A LIMPIAR EL BASURAL UBICADO EN LA BIFURCACIÓN QUE DA INGRESO AL PARAJE KOCHITUÉ.-
EXPTE. 163/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LIMPIAR Y CORTAR EL PASTO DEL PREDIO UBICADO EN AV. COLÓN ENTRE AV. PRINGLES Y EL CRUCE DE VÍAS DEL FERROCARRIL.-
EXPTE. 164/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO EL ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE COLONIA HINOJO “ARIEL CHIERICO”.-
EXPTE. 165/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES S/ INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 3701/14 S/ DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA RENTA DIFERENCIAL URBANA.-
EXPTE. 166/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO AGRADO AL URGENTE TRATAMIENTO Y SU CORRESPONDIENTE SANCIÓN AL PYTO. DE LEY “ENDOMETRIOSIS”, EN LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS.-
EXPTE. 168/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DOTAR DE NUEVA LUMINARIA A LAS CALLES INTERIORES DEL BARRIO PROVINCIAS ARGENTINAS.-
EXPTE. 169/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO ACOMPAÑAMIENTO Y RECOMENDANDO LA APROBACIÓN DEL PYTO. DE LEY POR EL CUAL SE CREA EL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE PARTO RESPETADO.-
EXPTE. 170/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO A COOPELECTRIC OTORGUE UNA PRONTA SOLUCIÓN A LA HISTÓRICA Y CONSTANTE PROBLEMÁTICA RESPECTO AL SERVICIO DE AGUA EN SIERRAS BAYAS.-
EXPTE. 171/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. QUE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO CUENTE CON MAYOR NÚMERO DE AGENTES DESTINADOS AL DICTADO DE CURSOS.-
EXPTE. 172/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO AL CONMEMORARSE EL 240° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA GENERALA DEL EJERCITO ARGENTINO JUANA AZURDUY.-
EXPTE. 173/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. ACERCA DE LA MANO DE OBRA CON LA QUE NO CUENTA EL PDO. DE OLAVARRÍA PARA ABASTECER A LAS FÁBRICAS RADICADAS EN NUESTRO DISTRITO.-
EXPTE. 174/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO RECHAZO Y REPUDIO AL DECRETO N° 2093/20 DEL D.E.M. A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE UN AUMENTO DEL 12.9 % DE LAS TASAS MUNICIPALES.-
EXPTE. 175/20 H.C.D.
BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN INSTANDO AL D.E.M. A BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, SANITARIA Y SOCIAL A LAS INSTITUCIONES INTERMEDIAS QUE BRINDAN AYUDA ALIMENTARIA Y CONTENCIÓN A DIFERENTES FAMILIAS.-
EXPTE. 180/20 H.C.D.
BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
PYTO. DE COMUNICACIÓN ACOMPAÑANDO EL PEDIDO LLEVADO ADELANTE POR LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZADORES DE EVENTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOLICITANDO MEDIDAS DE ASISTENCIA AL SECTOR.-
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA
COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
EXPTE. 162/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. BRINDE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE RESIDUOS.-
EXPTE. 177/20 H.C.D.
RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL D.E.M. INFORME DETALLADO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE RSU, COMPARATIVO DEL 2° SEMESTRE DE 2019 VERSUS 1° SEMESTRE 2020.-