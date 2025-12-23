HCD: Toda la oposición votó en contra, pero se aprobó el Presupuesto 2026

Este martes 23 de diciembre, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría el Presupuesto General de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio 2026. En la misma sesión también se sancionó la ordenanza para la campaña de lucha contra la tucura 2026 y se presentó el informe anual de gestión a cargo de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar.

Detalle del Presupuesto 2026

El Presupuesto aprobado asciende a $138.287.923.000. Del total de los recursos previstos, el 55% corresponde a ingresos de origen municipal, mientras que el 45% proviene de transferencias de origen provincial.

En cuanto a la distribución del gasto, el 39% está destinado al área de conducción superior, que incluye los sistemas de Salud y Seguridad. Le siguen la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con el 30%, y el área de Desarrollo de la Comunidad, con el 13%.

Obras públicas y principales inversiones

El Presupuesto 2026 contempla una serie de obras y proyectos de infraestructura, entre los que se destacan:

Pavimentación en los barrios Lourdes y Trabajadores

y Equipamiento e infraestructura en localidades del Partido

Creación de una nueva celda en el Relleno Sanitario

Ampliación del Cementerio Loma de Paz

Segunda etapa del Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona (ex Matadero)

Construcción de la primera playa de camiones de Olavarría, en inmediaciones de la Zona de Actividades Logísticas de Olavarría (ZALO)

Además, se prevé una inversión de 700 millones de pesos en aparatología para el sistema de Salud, la construcción de 20 viviendas, la colocación de nueva luminaria LED y una inversión de $2.862 millones en infraestructura escolar.

Votación y posicionamiento de los bloques

El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo fue aprobado con los votos del bloque Fuerza Patria, mientras que fue rechazado por los bloques La Libertad Avanza, PRO, Por Más Libertad, Juntos por Olavarría y UCR.

Otros proyectos aprobados

Tras la sanción del Presupuesto 2026, los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto presentado por Fuerza Patria que establece la creación de una comisión especial en el HCD para el seguimiento de la concesión y prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Coopelectric.

Asimismo, se aprobó un pedido de informes del bloque UCR vinculado a la creación de una residencia para estudiantes provenientes de zonas rurales.

La jornada realizada en el recinto del HCD ubicado en el Centro de Convenciones de Olavarría había comenzado con la aprobación de la ordenanza referida a la Campaña de Lucha contra la Tucura período 2025-2026 en asamblea de concejales y mayores contribuyentes.