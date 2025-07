Hilario Galli calificó como «inadmisible, grave y repudiable» supuestos hechos ocurridos en los hospitales de Olavarría e Hinojo

“Los vecinos están desprotegidos en el sistema de Salud Municipal”, dijeron los concejales opositores.

En la novena sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, concejales de los Bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría presentaron un Pedido de Informes referido a diferentes situaciones de desprotección de pacientes en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura y Hospital de Hinojo.

Los ediles señalan que “de acuerdo a información reciente, existirían distintas denuncias radicadas ante la Justicia… sufridas por distintos pacientes durante su internación en ambos centros asistenciales”.

“Resulta fundamental la aclaración por parte de los responsables del área de Salud del Municipio, entendiendo la gravedad de estos asuntos y teniendo en consideración la extensa normativa y protocolización para el abordaje de estas situaciones”, agregaron.

Hilario Galli tomó la palabra en la sesión y sostuvo que “resulta inadmisible, grave y repudiable en todas sus formas, porque ocurrieron en espacios en los cuales las víctimas se encuentran alojadas bajo la protección y seguridad del Municipio”.

“Uno no intenta volver sobre el hecho en sí mismo. Sino saber por qué pasó, pero sobretodo saber que esto no va a volver a pasar”, agregó.

En este sentido remarcó que “por eso es tan importante la palabra oficial y por eso que estamos apelando esta vez y tantas otras veces a que haya palabra oficial sobre este tipo de problemáticas… uno necesita tener la tranquilidad de saber que el Municipio se está ocupando, que no están intentando ocultarlo debajo de una alfombra, para que simplemente no sea un hecho mediático que les traiga alguna consecuencia política. Estos son hechos que nos atraviesan a todos, que nos preocupan a todos, independientemente de la política”.

Reiteró que “es necesario saber cuál es la palabra oficial y que no se utilicen las redes y los medios oficiales solamente para comunicar eventos. También tienen que utilizarlo para llevarle tranquilidad a la población con todas estas cuestiones, pero sobre todo no para saber qué pasó, si no, por qué pasó y qué van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir”.

Entre otros puntos, el Pedido de Informe solicita el detalle de cantidad de denuncias recibidas en los últimos 12 meses por situaciones que hubieran tenido lugar en los espacios del sistema público de salud; medidas de seguridad adoptadas para la reducción y tratamiento de contingencias similares; medidas adoptadas por el Municipio ante la falla de procedimientos preventivos e intervención llevada adelante por la Dirección de Políticas de Género.