Hinojo celebra su 139° aniversario con una fiesta popular y el show central de Los Charros

La localidad de Hinojo celebrará este domingo su 139° aniversario con una fiesta abierta a toda la comunidad que tendrá música en vivo, feria, propuestas gastronómicas y el show central de Los Charros, históricos referentes de la cumbia romántica.

El festejo se realizará desde las 19 horas en el Parque Mitre y comenzará con el acto protocolar, para luego dar paso a una grilla artística que combinará expresiones culturales locales con el esperado cierre musical.

A partir de las 19:20 se habilitará el paseo de artesanos y emprendedores, junto con el patio gastronómico, mientras se desarrollan las presentaciones en vivo del Taller Municipal de Folklore, a cargo de Ana Paladini, Los de ahora, Vértigo y Alta Gamma. El broche final llegará de la mano de Los Charros, banda que desde hace décadas recorre escenarios de todo el país con su repertorio de cumbia romántica y clásicos populares.

Los festejos cuentan con el acompañamiento de Transporte Canessa – Logística y Servicios de Hinojo SRL y Transporte Don Joaquín Hnos.

Un pueblo con historia

Hinojo está ubicado a 19 kilómetros de Olavarría y fue fundado el 15 de enero de 1887. En sus orígenes se consolidó como un importante nodo ferroviario, clave para el transporte de materiales y mercaderías producidas en la región durante los siglos XIX y XX.

Fundado por Ángel Bardi y David Spinetto, el pueblo creció al ritmo del ferrocarril y de la llegada de inmigrantes con diversos oficios, que se asentaron junto a sus familias y contribuyeron al desarrollo de una comunidad que mantiene viva su identidad y tradiciones.