Hondo pesar por el fallecimiento del profesor Juan Waldemar Wally

A los 87 años murió este sábado el profesor Waldemar Wally, cuya trayectoria en el ámbito social y cultural de la ciudad ha dejado una profunda huella.

«Johnny», tal era su apodo, se destacó como profesor de Filosofía, una disciplina que decidió también divulgar con profunda devoción. Además se destacó como historiador y escrito.

Como «profesor» ejerció la docencia y se desempeñó en distintas instituciones de la ciudad.

En el ámbito público se se desempeñó como Subsecretario de Cultura del Municipio.

El recuerdo de Eduardo Rodríguez

El también ex subsecretario de Cultura del Municipio, Eduardo Rodríguez realizó una sentida despedida de Wally y enalteció su figura. Rodríguez definió al extinto como un hombre «de notable actuación docente y política.»

Y luego contó, «tuve la inmensa responsabilidad de sucederlo como Subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad en el año 2001. Tuvo conmigo un trato de absoluta generosidad y colaboración, en ese momento y en el tránsito de la gestión cultural. Siempre atento y amable, con oportunos consejos y acompañamiento desinteresado por el bien de la Cultura de Olavarría.»

Rodríguez recordó que Wally nació en Balcarce y se arraigó en Olavarría desde 1970.

«Su contribución a la ciudad fue importantísima», destacó Eduardo Rodríguez quien agregó, «fue protagonista y organizador de los Encuentros Regionales de Historia realizados en Olavarría y autor de numerosos trabajos publicados en ese marco.»

«Al Profesor Wally, en su gestión con el Intendente García Blanco y seguidamente con Don Helios Eseverri, le debemos infinidad de iniciativas, proyectos y políticas que siguen vigente en nuestra ciudad», resumió Rodríguez quien recordó que Wally coordinó el Centro de Estudios Políticos Juan Guglialmelli, que también produjo varias publicaciones y fue autor, entre otros libros, de Generación Argentina de 1940 Grandeza y Frustración.

«No es posible enumerar una trayectoria tan importante y solo queda agradecer por todo lo realizado y por su legado. Que en paz descanses querido Profesor. Mis condolencias a Lita, su amada esposa, a sus hijos, familiares y amigos», finalizó el ex Presidente del Concejo Deliberante.