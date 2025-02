Hospital: Tras la asamblea por agresión a enfermeros señalaron que «no se puede seguir así»

Tras la asamblea y reunión que se realizó este viernes en la guardia del Hospital al conocerse una brutal agresión a una enfermera por parte de un familiar de un paciente, los trabajadores realizaron declaraciones periodísticas y señalaron que, «en realidad venimos con muchas reuniones que no vemos respuestas. Capaz que lo están logrando, pero nosotros no nos enteramos.»

Yetsenia Mora, enfermera de la guardia dijo que «ya les dijimos, nosotros no queremos más esto. Entonces está una reunión el próximo viernes para ver evoluciones sobre la de hoy, sobre los temas que ya venimos tratando de hace meses.»

«Nosotros nos dirigirnos a los medios para que sepan que no es fácil la problemática que tenemos y que ellos hablan de que sí nos van a apoyar, pero bueno, queremos ver resultados.»

De acuerdo a lo dicho por Mora y sus colegas, los enfermeros, los camilleros y otros trabajadores de Urgencias y Guardia médica son los más afectados y sufren no solo las agresiones en sí, sino también el impacto emocional de estas experiencias. Mora sostuvo que, luego de dichas agresiones, el equipo de enfermeros “tenemos que seguir laburando. El enfermero que fue agredido, se puede ir a su casa solamente por ese día, y el resto tiene que seguir”.

A pesar de las constantes solicitudes a la dirección del hospital para mejorar la seguridad y reducir la carga laboral, como la reducción de jornada a seis horas, denuncian también que no han recibido respuestas satisfactorias.

“El personal está cansado, ya no damos más. Hay una diferencia terrible de sueldos, donde todos hacemos el mismo trabajo, pero ganamos unos más o menos que otros. Nos dicen, no se puede ahora, no hay dinero. Los aumentos no son significativos con relación a lo que es actualmente todo el tema de inflación y demás. No damos más, necesitamos respuestas rápidas, necesitamos que nos acompañen, que nos apoyen, porque no damos para más”, sentenció Mora, con el asentimiento de sus compañeros.

“Nosotros en cada servicio tenemos los voceros, los delegados del sindicato, que siempre trabajamos en conjunto porque nosotros vamos por las vías legales. Tratamos de seguir los canales regulares, no nos pueden culpar de que no lo hacemos, porque sí lo hacemos”, aclaró Yetsenia Mora.

La falta de recursos económicos se menciona como una barrera para realizar cambios necesarios, a pesar de la sobrecarga de pacientes que deben atender.

La reunión de hoy concluyó en un compromiso de una nueva reunión para el viernes 7 de marzo, pero desde el cuerpo de enfermeros afirman que el reclamo ya tiene seis meses de presentado formalmente, y años de ser “denunciado” dentro del hospital. Por eso, Mora afirmó que se decidió “dirigirse a los medios para que sepan que no es sencilla la problemática. Que ellos hablan de que sí nos van a apoyar, pero bueno queremos ver resultados”.

“Estamos cansados porque tenemos que hacer doble turno, porque no nos alcanza el sueldo, y venimos haciendo 16 horas. Hay gente que te hace 16 horas, 3, 4 días seguidos. No es sano eso, no es vida. Aparte, también el tema de después llegar a tu casa, tenés hijos, tenés esposo, esposa, lo que sea, sos madre, y no tenemos tiempo para ellos porque llegamos cansados, porque la demanda ha aumentado”, reflexionó. (Josefina Bargas CDN)

