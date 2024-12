Hugo Fayanas descartó su salto a la política: «yo no estoy enfocado en eso, que tengo posibilidades, segurísimo»

El presidente de la Asociación de Bomberos, del club Racing y flamante dueño de Lu32 se despegó este martes de la posibilidad de ingresar a la política, algo que en el último tiempo creció como rumor.

Dado el altísimo perfil que alcanzó en el último tiempo debido a la llegada a la presidencia de importantes instituciones, el nombre de Hugo Fayanas fue ubicado entre «los posibles» candidatos a intendente de Olavarría.

Este martes, Hugo Fayanas usó los micrófonos de su radio (Lu32) y en una entrevista con Luis Anibal Occhi intentó echar por tierra esa posibilidad: «yo no estoy enfocado en eso. Que tengo posibilidades, segurísimo, que la gente me pregunta, también eso no lo voy a parar. Por supuesto que me lo dicen y cada día me lo dicen más. Yo no estoy enfocado en eso.»

Después, al responder la misma pregunta, Hugo Fayanas lanzó un supuesto y dijo, «vamos a suponer que a mí me interese la política, ese día no voy a estar en ninguna institución. Sería una falta de respeto mía estar en una institución y que yo me largue a la política. Sería una barbaridad, yo no lo podría hacer.»

También desechó los rumores que dan cuenta de que adquirió Radio Olavarría para lanzarse a la política, «sería contraproducente», expresó.

En el mismo plano dijo, «que la gente se quede tranquila que no estoy enfocado en lo que es la política, que sigan hablando, está todo bien. No deja de ser un orgullo para mi persona.»

Por último contó un episodio con un periodista de Olavarría, que no nombró: «el otro día lo llamé a uno y le dije che vos a mí no me conoces y por qué escribís de mí. Así nomás. Era un periodista que no me conoce y no lo conozco y escribió como si estuviera conmigo todos los días.»