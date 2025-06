Ignacio Kovarsky sobre retenciones: «este gobierno todavía no cumplió nada”

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, criticó a la gestión de Javier Milei al señalar que “las retenciones son y serán un robo con cualquier gobierno”. En una entrevista con Radio Rivadavia, el dirigente rural expresó su desilusión con la administración libertaria, a la que le reprochó no haber cumplido su promesa de eliminar de forma inmediata los derechos de exportación al sector agropecuario.

“El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada”, afirmó Kovarsky. Y agregó: “Pareciera que siempre hay que esperar un par de años. Y mientras tanto, el productor sigue sin margen. Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más”.