Importantísimo acompañamiento a Leo Yunger y Wesner a una semana de las elecciones

Como cada sábado, una gran cantidad de vecinos se reunieron en apoyo al intendente Maximiliano Wesner y Leonardo Yunger y luego se sumaron a distribuir la boleta celeste y blanca casa por casa.

Leo Yunger llamó a encarar la última semana de campaña “con mucha fuerza, puerta a puerta, porque no solo estamos acá por todo lo que hicimos, estamos acá sobre todo por todo lo que nos falta hacer”.

En ese sentido, remarcó: “sabemos lo que pasa en cada lugar, conocemos los 84 barrios de Olavarría, las 19 localidades, conocemos a los vecinos, a las instituciones. No en un año y medio, los conocemos hace mucho. Somos de acá, vivimos acá, al latir cotidiano de Olavarría lo conocemos. Entonces, por todo lo que falta es que tenemos que redoblar esfuerzos, Orgullosos de lo que hicimos y lo tenemos que cuidar”.

Al referirse al tramo final de la campaña, sostuvo: “No tenemos tiempo para criticar a los demás, no tenemos tiempo para usar la inteligencia artificial, no tenemos esa intención tampoco. Lo que sí tenemos y estamos poniendo es mucha cabeza, mucho corazón y mucho coraje para este tramo final de la campaña. Y después de la campaña vamos a seguir trabajando, y esa es la garantía que tienen los vecinos”.

Finalmente, Yunger cerró su discurso con un fuerte llamado al acompañamiento: “Así que compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos, familia: vayamos con confianza que tenemos que llenar la urna de boletas celestes y blancas. Los colores de la patria y la lista de Maxi”.