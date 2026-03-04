Inauguraron la sede de OSFATUN en Olavarría

Imagenes Mauricio Latorre

Este miércoles 4 de marzo se realizó el acto oficial de inauguración de la delegación de la Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN) en Olavarría, ubicada en avenida Pringles 4097. La apertura de este espacio busca fortalecer la presencia institucional de la obra social en la región para los trabajadores nodocentes.

El secretario general de ATUNCBA, Juan Loidi, señaló que el nuevo local es el resultado de un trabajo en equipo. «En esto que nos llena de orgullo en un momento donde las universidades, las obras sociales estamos siendo atacadas, nosotros seguimos apostando y hoy inauguramos la delegación número cincuenta», afirmó el dirigente. Asimismo, agradeció la colaboración de Javier Pereira, Matías Afora y Marcelo Arce en la concreción del espacio.

Por su parte, el gerente general de OSFATUN, José Pedro Bustos, recordó los inicios de la institución hace 31 años y se refirió a la situación del financiamiento de la salud. «Todos estamos convencidos que la salud es un derecho, más allá que estamos convencidos solo que la Constitución y es un derecho humano a esta altura de la evolución de la civilización», sostuvo. También remarcó el carácter federal de la entidad: «La realidad es que OSFATUN está mucho más presente en el interior que en la propia ciudad de Buenos Aires».

La vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello, destacó la importancia de la nueva sede para la comunidad universitaria regional. «Viene a acompañar y a fortalecer un derecho que como trabajadoras y trabajadores nunca dejaremos de pelearlo que es el derecho de la salud», expresó. Además, indicó que para la universidad «es la número dos, porque hace un par de años se inauguró en la sede de Tandil».

Finalmente, el presidente de OSFATUN y secretario general de FATUN, Walter Merkis, brindó detalles sobre el crecimiento del sistema universitario y la obra social. «Nuestro compromiso se fortalece y día a día estemos más dispuestos, más comprometidos y más sacrificados en lograr una mejora para todas y para todos en lo que es el servicio y la acción de la salud», concluyó.

El evento cerró con el corte de cinta y la bendición del edificio por parte del padre Marcos Picaroni.

(En Línea Noticias)