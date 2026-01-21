Incendio de pastos afectó el galpón de una empresa de transportes

Un incendio de pastos registrado este miércoles provocó daños materiales en un galpón y depósito de cubiertas y llantas perteneciente a una empresa de transportes, ubicada sobre la ruta nacional 226 y el arroyo Tapalqué, en la zona de Frontera Sur.

Dadas las condiciones climáticas de intenso calor, sequía y viento, las llamas se propagaron rápidamente, poniendo en riesgo a camiones y acoplados que se encontraban estacionados en el predio.

En una primera instancia, concurrió al lugar la unidad 11 de los Bomberos Voluntarios de Olavarría.

Debido a la magnitud del siniestro, se solicitó el apoyo de la unidad 6 y 26 del Cuartel Central para contener el avance del fuego.

Asimismo, prestó colaboración el móvil 1 de Defensa Civil.



Desde el cuartel se informó que los daños fueron únicamente materiales y no se registraron personas heridas.