Incendio en el Banco de pruebas de un historico preparador de autos de carreras

Un incendio se produjo este lunes en un laboratorio de pruebas de motores de competición propiedad del preparador Fernando «Hueso» Occhi. El hecho ocurrió en el banco de pruebas ubicado en el fondo de su domicilio, sobre la calle Chiclana al 3800.

Al lugar asistió la unidad número 16 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, cuyo personal trabajó por más de una hora para controlar el foco ígneo. Los daños materiales se estiman de importancia debido a la afectación de las instalaciones técnicas.

Durante el operativo se registró preocupación por la presencia de combustible en el lugar, lo que demandó tareas preventivas adicionales para evitar explosiones o la propagación de las llamas. En medio de las tareas de extinción, los bomberos rescataron a las mascotas que se encontraban en el lugar, entre ellas un loro.

Además de la dotación de bomberos, concurrió una ambulancia del sistema de salud pública municipal y personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.