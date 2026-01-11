Incendio en el depósito judicial: Una fuerte explosión alarmó a los bomberos en medio del operativo

Foto: Mauricio Latorre.

Un voraz incendio se registró el sábado por la noche en el depósito judicial ubicado en el barrio Belén, en Olavarría, y demandó un intenso y riesgoso trabajo de los equipos de emergencia que intervinieron en el lugar.

Las tareas se concentraron durante varias horas en un predio donde se almacenaban vehículos, lo que elevó considerablemente el nivel de peligrosidad del siniestro. En medio del operativo se produjeron explosiones provocadas por autos alcanzados por las llamas, una situación que obligó a extremar las medidas de seguridad y a redoblar esfuerzos para evitar consecuencias mayores.

En uno de los momentos más críticos, un vehículo que se encontraba en la parte superior del depósito explotó tras comenzar a silbar el tubo de gas, una señal que anticipaba lo que finalmente ocurrió. La detonación lanzó restos de chapas y estructuras metálicas a gran distancia, algunas de las cuales cayeron a pocos metros de donde se encontraban trabajando los equipos, con temperaturas extremadamente elevadas.

Poco después, otro automóvil comenzó a presentar signos similares, pero en ese caso se logró actuar a tiempo con el suministro constante de agua, enfriando la zona y evitando una segunda explosión que podría haber agravado aún más la situación.

El incendio fue finalmente controlado tras un trabajo sostenido, en condiciones complejas por el humo, el calor y el riesgo permanente de nuevas detonaciones. A pesar de la magnitud del siniestro y de los momentos de máxima tensión, el operativo permitió contener el fuego y evitar que se propagara a sectores linderos.