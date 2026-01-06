Incendio en el geriátrico: «Lo que nos duele hoy es que se perdieron dos vidas», dijo Maximiliano Wesner

Foto: Mauricio Latorre

El intendente municipal, Maximiliano Wesner, encabezó una conferencia de prensa que se desarrolló en el Cuartel Central de Bomberos, donde se realizó un balance de la acción coordinada de distintas dependencias a raíz del importante incendio registrado en la noche del lunes en un geriátrico ubicado en la intersección de Calle 110 y 25 de Mayo, en el barrio Isaura.

Al Jefe Comunal lo secundaron Adrián Guevara, Elias Quintas, Raúl Ferreira, Fernando Alí, Laura Gamberini, Jorgelina Montenegro y Federico Aguilera. Además estuvieron presentes Marcelo Menchaca y uno de los bomberos afectados en el incendio, Gastón Vizzolini.

En una primera instancia, el Intendente Wesner realizó una breve introducción respecto de la convocatoria y del fatídico incendio. Vale decir que el Jefe Comunal se encontraba de licencia autorizada por el Concejo Deliberante y, tras lo acaecido, decidió regresar a la ciudad y retomar sus funciones.

«Se trabajó de manera articulada y de manera conjunta», expresó Maximiliano Wesner quien de inmediato se detuvo en enviar sus condolencias a las familias de las dos mujeres que murieron el lunes por la noche en el incendio.

Maximiliano Wesner calificó a lo sucedido como «un hecho desafortunado.»

«Lo que nos duele hoy es que se perdieron dos vidas», aseguró el Jefe Comunal quien se puso a disposición de las familias tanto de las víctimas fatales como de aquellas que se encuentran internados tras el incendio

En el desarrollo de la conferencia de prensa, Maximiliano Wesner ratificó lo que se había dicho más temprano. «el hogar De la Sabiduría no tenía la habilitación provincial.»

Antes, Elias Quintas desde el área de Seguridad explicó que respecto el funcionamiento de estas residencias, «desde el Municipio hace más de un año, se realiza una tarea de acompañamiento que consiste en una visita y acompañamiento técnico, donde notando faltantes e irregularidades se las hacemos saber a sus propietarios.»