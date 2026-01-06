Incendio en el geriátrico: «hay cuatro pacientes en terapia intensiva y con pronostico reservado»

El director del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», Fernando Alí fue el encargado en la tarde de este martes de dar a conocer un parte actualizado de las personas que aún se encuentran aún internadas luego del incendio.

Como se viene informando las personas heridas se encuentran distribuidas en el Hospital Municipal, la clínica María Auxiliadora y en el Sanatorio CEMEDA.

Alí informó que de los doce pacientes internados en el Hospital Municipal, cuatro se encuentran en terapia intensiva, con pronostico reservado y asistencia respiratoria mecánica. Uno de ellos es el bombero Arévalo, que fue uno de los siete voluntarios afectados por el incendio.

En tanto, señaló Alí, hay siete pacientes en condiciones de alta en el Sanatorio CEMEDA al tiempo que en esa institución aún hay un paciente internado.

Asimismo, en la clínica María Auxiliadora hay tres pacientes internados de los cuales uno se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva.

El doctor Fernando Alí dejó en claro que desde que se desató la emergencia hasta el momento de la conferencia prensa, fueron ocho los pacientes que «pasaron» por la cámara hiperbárica, un equipamiento que hasta hace algunos meses atrás estaba fuera de servicio en el Hospital local. «Para este momento fue fundamental», dijo el médico.

El doctor Alí dijo que entre los heridos hay quienes tienen algunas quemaduras menores y en el caso del paciente de María Auxiliadora también padeció un traumatismo de cráneo.

Fernando Alí agregó, «de las 42 personas que asistimos, 7 son bomberos que fueron a dar respuestas, dos son los dueños de la residencia y el resto son usuarios de esa residencia que estaban en ese lugar.»