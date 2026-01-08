Incendio en el geriátrico: las dos mujeres fallecieron por asfixia

Las autopsias practicadas a las dos mujeres fallecidas en el incendio del geriátrico “La Sabiduría” confirmaron que ambas murieron por asfixia como consecuencia de la inhalación de humo y gases de combustión, según surge de los informes preliminares incorporados a la causa penal.

La causa de la muerte fue determinada como “anoxia cerebral por exposición a humo y gases de combustión” en ambos casos. No obstante, los peritajes establecieron diferencias en el mecanismo específico: María Estela Tacchella, de 82 años, presentó como causa mecánica la “exposición a fuego controlado en edificio y otra construcción”, mientras que en el caso de Delia García, de 96 años, se consignó el “efecto tóxico del monóxido de carbono”.

Las autopsias se realizaron el martes en la morgue del Hospital Municipal “Héctor M. Cura”. En ambos informes forenses se concluyó que el mecanismo final del fallecimiento fue la asfixia.

La investigación penal se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Olavarría, conducida por la doctora Paula Serrano, y se mantiene caratulada como “incendio y averiguación de causales de muerte”. En ese marco, la Fiscalía continúa con la recepción de testimonios y con el requerimiento de documentación administrativa vinculada al funcionamiento del geriátrico, entre ellas las referidas a la habilitación del establecimiento.

En paralelo al avance de la causa judicial, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura del geriátrico, ubicado en calles 110 y 25 de Mayo. El edificio permanece con custodia policial y en los accesos se colocaron fajas que indican la intervención de la Dirección de Fiscalización Sanitaria.

La causa continúa en etapa investigativa, con distintas medidas en curso para esclarecer las circunstancias del siniestro y eventuales responsabilidades.