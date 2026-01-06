Incendio en el geriátrico: «nos les importó estar sin en el equipo autónomo, el tema era salvar todo lo que se pudiera»

Foto: Mauricio Latorre

El Comandante General Raúl Ferreira, Jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, defendió el accionar de los voluntarios que trabajaron el lunes por la noche en un impresionante incendio que se registró en un geriátrico del barrio Isaura.

«Esta es una conferencia de prensa atípica. Es una jornada triste, si ustedes hacen memoria, los bomberos voluntarios estamos para salvar vidas y bienes. A veces se logra el objetivo, y a veces no. Para nosotros que nos hayan quedado dos personas, es terrible», empezó diciendo Raúl Ferreira, visiblemente conmocionado debido a las dos personas que fallecieron en el incendio.

Raúl Ferreira resaltó el trabajo conjunto, «sino pasó nada más grave es porque hubo un equipo que realmente hay que sacarse el sombrero: los médicos, los enfermeros, los bomberos arriesgando más de la cuenta, hicieron lo imposible.»

El Jefe de Bomberos recordó lo sucedido el lunes por la noche. «Acá llegó el llamado por el incendio en una habitación en un hogar que estaba en la calle 25 de Mayo y calle 110. Acudimos al lugar rápidamente, yo estaba acá, se salió rápidamente y la primera dotación brinda un parte dantesco. Donde estaba todo fuera de control, porque todos, desde el lugar en que estaban querían hacer lo mejor para rescatar a esa gente y se estaban corriendo muchísimos riesgos», dijo.

Siguió relatando y dijo, «nosotros automáticamente y en contados minutos mandamos nueve unidades del cuartel central, y dos unidades de los Destacamentos N° 1 y N° 3, con 45 hombres. Ahí trabajamos para extinguir el incendio de esa habitación que se apagó rápidamente.»

De todas formas, Ferreira aclaró, «que la propiedad tenía materiales de construcción que emanan gases tóxicos, esos gases tóxicos empezaron a invadir la planta baja y el primer piso, ahí se empezó a complicar».

Raúl Ferreira dejó en claro que todos los bomberos involucrados en el servicio salieron del cuartel central y concurrieron con sus equipos autónomos. Es importante resaltar que los seis primeros bomberos que tomaron parte de la emergencia son los que terminaron internados, uno de ellos aún con pronóstico reservado e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

«De acá no salió un solo bombero sin su traje de incendio y su equipo autónomo sin colocarse. Lo que pasa que con la adrenalina, la subida de las escaleras y un montón de cuestiones más que los bomberos tuvieron que tranquilizar, hicieron que el equipo autónomo se consuma más rápido», dijo Ferreira al referirse al trabajo de esos bomberos y conscientes que en las últimas horas surgieron algunas dudas sobre la forma en qué se intervino en el incendio.

«A muchos de ellos nos les importó estar sin en el equipo autónomo, sabían que iban a salir, el tema era salvar todo lo que se pudiera», expresó Ferreira en referencia a los voluntarios que vieron agotados la autonomía de su equipamiento.

«Entraron a un lugar donde no tenían buena visión y sacaron a muchos de los residentes de ese lugar, con gases tóxicos», agregó Ferreira y mencionó «los bomberos no renunciaron a quedarse abajo, querían salvar a todos.»

«A muchos de nosotros, a partir de hoy, habrá imágenes que no se nos borrarán más», dijo Ferreira.