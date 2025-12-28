Incendio en una vivienda del barrio Coronel Dorrego

Bomberos Voluntarios de Olavarría lograron controlar este domingo por la tarde un principio de incendio registrado en una vivienda del barrio Coronel Dorrego.

El episodio ocurrió en una casa de construcción precaria ubicada en la intersección de Vicente Bahía y Sargento Cabral, donde por causas que se investigan se produjo un foco ígneo en la tirantería del techo.

La situación generó preocupación entre los vecinos, que alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron en primer término al lugar y, al constatar la magnitud del hecho, solicitaron la intervención de una dotación del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios.

Los servidores públicos se hicieron presentes rápidamente y comenzaron con las tareas de extinción.

La rápida intervención permitió sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara al resto de la vivienda o afectara construcciones cercanas. Luego de las tareas de enfriamiento y control, se informó que no se registraron personas heridas, aunque sí se produjeron daños materiales en el sector del techo donde se originó el incendio.