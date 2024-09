Inició una capacitación sobre cannabis para uso medicinal

enlineanoticias.com.ar

Este miércoles por la tarde, con sede en el Salón Municipal Rivadavia, se inició el primer módulo, de un total de cinco, de la capacitación sobre cannabis para uso medicinal, una propuesta formativa organizada por el Municipio de Olavarría, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de Salud.

Primeramente se llevó a cabo la apertura formal que contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, su par de La Madrid Martín Randazzo, la decana de la Facultad de Ingeniería María Peralta, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Héctor Trebucq, la subsecretaria de Atención Primaria de Salud Florencia Lestrada y el director del Proyecto de Universidad y Cannabis de la Facultad de Ingeniería e Investigador del Conicet Gastón Barreto.

También estuvieron presentes la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán y demás autoridades municipales, concejales, integrantes de la Mesa de Cannabis del Concejo de Deliberante, profesionales de la salud y residentes.

El intendente Maximiliano Wesner señaló que la importancia de la propuesta radica en “la contribución de la ciencia, de la tecnología, del saber, del conocimiento, pero por sobre todas las cosas de ponerlo en conocimiento del resto de la comunidad, es una contribución misma a la comunidad”. Se recuerda que la capacitación se extenderá por cinco módulos y tiene por objetivo abordar la problemática de uso medicinal, terapéutico o paliativo de cannabis desde una visión interdisciplinaria, analizando el estado del conocimiento científico y clínico.

Se destaca, a la par, que para el Municipio de Olavarría es fundamental coordinar este tipo de capacitaciones, que se destinan a profesionales, a través de acuerdos y consensos con las casas de altos estudios que cuenta la ciudad, para darle un importante marco teórico y práctico. En ese sentido, Wesner ponderó lo hecho por el intendente de La Madrid y le agradeció “por visitarnos, por compartir tu experiencia en esta temática y ser pionero en la incidencia de la política pública en el uso terapéutico de cannabis”.

“Celebro esta propuesta, por tener el sentido de la formación y la capacitación, con disertantes de muchísima calidad científica, académica, de trayectoria, como profesionales de la salud con mucho recorrido, pero por sobre todas las cuestiones la interacción y la coordinación. Para que puedan contribuir a la política pública, para mejorar la calidad de vida de las y los olavarrienses y de municipios vecinos. Yo creo que es una oportunidad y en esto también se celebró el conocimiento trascienda el aula de cada una de las unidades académicas y poder democratizar si se quiere para que cada uno contribuya con su aporte desde cada una de las miradas y enriquezca”, culminó el intendente de Olavarría.

Por su parte el intendente de General La Madrid definió la capacitación “como un hecho trascendente, de valorar, de cuidar y de potenciar. Nosotros lo tomamos como una causa noble que nos interpeló como sociedad lamatritense. Una causa de trabajo y generadora de riqueza para nuestro pueblo, que son dos cosas que necesitamos todos los argentinos”, concluyó.

La decana de la Facultad de Ingeniería Ing. María Peralta destacó la importancia del trabajo conjunto para poder desplegar este tipo de propuestas, que exceden el ámbito académico y tratan problemas de importancia social, como lo es el cuidado de la salud. “Creo que da muestra que estamos en el camino correcto, porque tenemos gente que realmente nos permite estar en ese camino y la idea es seguir trabajando y tener la Universidad Abierta, estar a disposición. Creemos que de esta manera, estando todos juntos, podemos aportar el granito de arena para ese mundo mejor que muchos soñamos”.

Por último el Dr. Héctor Trebucq, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud indicó que “hasta el año 2017-2018 había una especie de falta de evidencia científica, había estudios no experimentales, sino analíticos observacionales donde no hablaban de una clara evidencia de los usos del cannabis, en salud humana hasta que nos empezamos a ver interpelados por por el uso de cannabis medicinal. El hecho de que no tiene efectos letales, que la dosis está muy lejos de la dosis terapéutica, no genera adicción, efectos adversos, los efectos que pueden aparecer son leves y reversibles. Tenemos que pensar cómo podemos empezar a generar cultivos como podemos generar este producción de calidad, cómo podemos este empezar a trabajar con universidades como el CONICET, Cooperativas, para empezar a tener una una especie de movimiento que sabemos que tiene asegurada la calidad cuando se basa en estas instituciones que trabajan desde los científicos tecnológicos”.

Tras la apertura de la capacitación sobre cannabis para uso medicinal, el director del Proyecto de Universidad y Cannabis de la Facultad de Ingeniería e Investigador del Conicet Gastón Barreto, junto a su equipo, inició el primer módulo.

En la oportunidad se abordó el rol de la Universidad Pública y las Asociaciones Civiles en la construcción de dinámicas en torno al uso medicinal, terapéutico y paliativo de cannabis, el Programa Nacional de Cannabis, actualidad y perspectiva y los abordajes interdisciplinarios de la construcción cultural en torno al uso terapéutico de cannabis.

