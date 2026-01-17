Inquilino y ladrón: Robó en Azul y lo atraparon en inmediaciones de Colonia Nievas

Un hombre de 34 años fue aprehendido en la zona rural de Colonia Nievas, partido de Olavarría, acusado de haber robado una bicicleta en la ciudad de Azul, desde el domicilio donde se encontraba hospedado.

El hecho fue advertido a partir de un llamado al 911, que permitió la intervención policial en un camino rural, detrás de la localidad de Colonia Nievas y en cercanías de un cruce ferroviario, donde finalmente se concretó la aprehensión.

Según se pudo establecer, el acusado sustrajo una bicicleta rodado 29 de una vivienda ubicada sobre Colón Norte, en la ciudad de Azul, y luego emprendió la huida hacia el partido de Olavarría. Durante el escape, el rodado fue abandonado en un campo.

En el lugar del procedimiento se hizo presente la víctima, quien reconoció la bicicleta como de su propiedad y señaló al aprehendido como el autor del hecho.

El hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría, en una causa caratulada como hurto.