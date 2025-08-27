Inseguridad en Olavarría: Roban una peluquería y se llevan todas las herramientas de trabajo

Olavarría, 26 de agosto de 2025 – Un robo sacudió a la comunidad de Olavarría en las últimas horas, luego de que delincuentes ingresaran a la peluquería Ruuropeluquería, ubicada en General Paz 3088, entre España y La Madrid. Los ladrones se llevaron la totalidad de las herramientas de trabajo, dejando el local inoperable.

La propietaria del comercio recurrió a las redes sociales para informar a sus clientes sobre lo sucedido y pedir disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar. Según se presume, el robo ocurrió durante la madrugada, lo que les habría permitido a los asaltantes actuar con tranquilidad y seleccionar cuidadosamente los objetos de valor.

Entre los elementos sustraídos se encuentran secadores de pelo, navajas, tijeras y otras herramientas esenciales para el funcionamiento diario de una peluquería. La situación ha generado una gran preocupación en el sector, evidenciando nuevamente la problemática de la inseguridad en la ciudad.

El caso ya ha sido denunciado ante la Comisaría Primera, que ha iniciado una investigación para dar con los responsables.