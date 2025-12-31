Insoportable: Olavarría entre las ciudades más calurosas del país en el cierre de 2025

Al mediodía de este miércoles 31 de diciembre, último día de 2025, Olavarría se ubicó entre las localidades con temperaturas más altas del país, de acuerdo al ranking oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el registro correspondiente a las 12 horas, la ciudad alcanzó los 34,8 grados, con una humedad relativa del 35%, lo que la posicionó dentro del grupo de las diez localidades más calurosas de la Argentina en ese momento.

En el listado encabezaron Morón (36,5 °C), Aeroparque (36,1 °C) y San Fernando (35,9 °C), mientras que Olavarría se ubicó por encima de ciudades como Azul, Bolívar, Rosario y Córdoba Observatorio.

El ranking refleja el impacto de la intensa ola de calor que afecta a gran parte del territorio bonaerense y del centro del país en el cierre del año, con marcas térmicas elevadas y condiciones que incrementan el riesgo de golpes de calor.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional reiteraron las recomendaciones habituales ante temperaturas extremas: mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Los datos corresponden al Sistema de Alerta Temprana del SMN y fueron publicados minutos después del mediodía de este miércoles.