Intendente de Monte Hermoso insiste: No van a ingresar no residentes

Dichiara ratificó que no dejará ingresar a no residentes en Monte Hermoso, olavarrienses con propiedades en esa ciudad sufrieron robos, daños y perdida de materiales para la construcción.



El grupo de propietarios no residentes, que denunció robos, daños y presencia de roedores; entregará una nota con el protocolo que elaboraron para pedir por el ingreso a la localidad.

El intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara habló esta mañana por LU2 sobre el fuerte reclamo de propietarios bahienses no residentes, quienes denunciaron robos, daños y presencia de ratas en sus viviendas.

En el informe publicado ayer en La Nueva. los vecinos manifestaron que hicieron varias notas que no fueron recibidas y que están juntando firmas para presentar una nueva, que sería entregada mañana con el propósito de que les permitan ingresar para ver cómo están sus propiedades.

“Oficialmente no ingresó ninguna nota, tenemos comentarios de vecinos de forma individual, que no sabemos cuántos son ni sus motivos”, comenzó diciendo Dichiara.

Y agregó: “Es un reclamo que vienen sufriendo muchos municipios; que son válidos pero en esta situación de emergencia epidemiológica no resulta admisible”.

El intendente recordó que continúa en vigencia el DNU de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en el artículo 2 indica que las personas deben permanecer en sus residencias habituales y está prohibida la circulación por rutas y espacios públicos para evitar contagios.

“Los intendentes tenemos que proteger la salud de nuestra gente, en base a eso tomamos todas las medidas. ¿Por qué en Tornquist se permite? no sé, pregúnteselo a Tornquist. Soy muy respetuoso de los otros intendentes, cada uno sabrá qué hace y por qué”, remarcó en relación a la habilitación para que ingresen propietarios a ese distrito.

Dichiara aseguró que “todos queremos que esto se termine; soy el primero que quiere que la gente venga, a mí no me gusta que piensen que soy un tirano, que no cuido al que invirtió, que pagan los impuestos y yo no los dejo entrar… No nos gusta que esto nos pase, pero la prioridad es defender la salud de nuestra población”.

“Acá no hay nadie que no use barbijo, los comercios respetan todas las medidas, a partir de las 20 no anda nadie en las calles; entonces porque se le antoje a uno no vamos a romper todo”, remarcó.

Respecto de la nota elaborada por vecinos en la que pedirán la aprobación de un protocolo para poder ingresar a la localidad balnearia, señaló que la van a recibir y darán respuestas, aunque aclaró que hasta el 14 de agosto no habrá ninguna modificación sobre el acceso a la localidad: “Después de esa fecha nos juntaremos con el equipo epidemiológico para ver cómo seguir”.

“Tenemos que habilitar 18.000 partidas, no es fácil. Tengo 3 patrulleros y 8 policías, tenemos escasez de personal y no están destinados solamente al control de acceso. Si liberamos, tenemos que liberar de acuerdo a una cantidad determinada; estamos pensando en dar turno y que puedan circular dos personas por auto, para que puedan venir por 24 horas para ver su domicilio”, señaló sobre el protocolo que están evaluando para más adelante.

E insistió: “Ayer hubo 7.000 infectados, el pico sigue creciendo y queremos cuidar a nuestra población de la que me siento orgulloso porque cumple al pie de la letra las medidas”.

Finalmente, se refirió a las denuncias de los bahienses con casas o departamentos en Monte: “El índice de robos que tiene la población de Monte Hermoso respecto a años anteriores es menor al 50 %. La mayoria tiene alarmas, vecinos, conocidos y hay formas de controlar estas cosas. Ayer hubo un robo y el martes dos, pero robos hay en todo el mundo. Quienes tienen un daño real nos llama, les damos la posibilidad de venir y los escoltamos hasta la vivienda”.

“¿Qué hace el ladrón con lo que roba? No lo puede sacar de la ciudad. Tiene que ser de Monte, porque no dejamos entrar a nadie. Está bastante acotado el tema, no hay una ola de robos, pero la gente escucha que robaron y que hay roedores…”, planteó el intendente.

Sobre los reclamos por presencia de roedores, manifestó que el personal de plagas está trabajando y que la actividad es menor que en años anteriores: “Quieren venir bajo cualquier ciruntancia y se dicen un montón de cosas que no son fruto de la realidad, no digo que no existan pero están muy por debajo de los índices anuales que Monte tiene históricamente”.

“Quiero que les pregunten a los habitantes de Monte Hermoso si están de acuerdo o no con la medida. Si da por debajo del 70 % dejo de ser intendente, mirá lo que te digo”, subrayó. (La Nueva)

